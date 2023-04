Se volvió paisaje: peores disturbios de barras que aplazaron partidos

Una y otra vez los violentos han ido ganando terreno en el fútbol colombiano, al punto de obligar a suspender partidos por sus disputas particulares y de provocar incluso víctimas mortales.

Lo realmente doloroso es que pocas veces importa el apoyo al equipo que dicen amar y se imponen violentos vestidos con camisetas de equipos que son los únicos responsables por los desmanes. Se ha vuelto paisaje, tristemente, pues las sanciones nunca son suficientes. Repasamos los casos más recientes:



Gris antecedente



En octubre de 2019, América de Cali perdió 0-1 con Atlético Huila, en partido de la fecha 14 de la Liga II-2019, pero ese detalle pasó inadvertido frente a la gravedad de los enfrentamientos entre aficionados escarlatas. Escenas realmente escalofriantes de un individuo con un enorme cuchillo que perseguía a otros americanos e hirió de gravedad a uno de ellos. Así se vivió aquel incidente:



Triste clásico costeño



el marcador se abrió gracias a un anotación de Enrique Serje, al minuto 57, y, posteriormente, Stiwar Mena infló las redes, cuando se jugaba el 61', para empatar el encuentro. Había fiesta y buen fútbol, pero al minuto 73, todo cambió y se dañaron las cosas. Se armó una pelea vergonzosa en las tribunas que dejó una persona muerta y provocó drásticos castigos: Unión Magdalena sufrió el cierre de su escenario por diez fechas y Junior su propio campo por tres jornadas.

Pelea hinchas Unión vs Junior

Los del Sur vs Atlético Nacional



Este domingo el partido programado entre Atlético Nacional y América de Cali no se pudo cumplir por culpa de los enfrentamientos entre integrantes de la barra Los del Sur y la Policía, que obligó a evacuar el escenario y reprogramar el duelo en fecha por confirmar. La citada agrupación protestó por la decisión de la directiva verdolaga de retirarle privilegios económicos de los que disponía para apoyar al equipo. Las autoridades no pudieron garantizar la seguridad de los protagonistas ni del público mientras afuera del escenario había enfrentamientos con el Esmad. Otro lamentable triunfo de la violencia.