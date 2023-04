Nacional, expectante: 'tendríamos que buscar dónde jugar como parias'

Tras los disturbios que protagonizaron hinchas de la barra Los del Sur y miembros de la Policía en el estadio Atanasio Girardot, los cuales obligaron a la suspensión del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, una decisión administrativa dejó en vilo al club de cara al futuro.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció en sus redes sociales que no prestará el escenario para los partidos de Nacional, lo que tiene muy preocupados a los directivos, teniendo en cuenta que este mismo jueves enfrenta a Melgar de Perú por Copa Libertadores y no tiene estadio.



Mauricio Navarro, presidente del club verdolaga, aseguró: "Nos sorprendió la decisión del Alcalde, la situación es que no tenemos estadio si no cedemos a la pretensión de la barra, estamos esperando que sea oficial, tendríamos que buscar dónde jugar como parias. Si tenemos estadio y seguimos en el diálogo sería ideal, pero no podemos ceder a la presión de ceder a una decisión que es corporativa", lamentó en charla con primer Toque de Win Sports.



¿Jugar en otra ciudad? Navarro afirmó que tuvo enfrentamientos de Cartagena y Villavicencio, entre otros, pero hay complicaciones: "Es importante recordar que el préstamo del estadio no es gratis y es un beneficio económico para el municipio. Pensar en otra ciudad quedaría muy difícil porque es trasladar el problema a otra ciudad o departamento, además el perjuicio económico es tremendo, pero a eso nos llevan la Alcaldía y la barra. Reprogramar un partido en tres días es casi imposible. La Conmebol está a la expectativa. Tendríamos que obrar a más tardar a mediodía", dijo Navarro.



"Esperamos que la Alcaldía recapacite y si es así pediría a la barra que hagamos un partido en paz y no esto de tener problemas en un partido de Copa para buscar una sanción económica al club que dicen querer tanto", dijo.



¿Y jugarían por Copa a puerta cerrada contra Melgar? "Sería una pena jugar con un estadio vacío, la propia barra ha visto este torneo como la prioridad, pero si es la opción pues habría que cumplirlo", aseguró el dirigente.



"Esperábamos dialogar pero hubo siempre una presión para que echáramos atrás la decisión, era la única vía y el club ya tomó una decisión pensada y evaluada, aquí lo importante es el derecho a la igualdad, debemos darle a la gente los mismos derechos", lamentó Navarro.



¿Qué beneficios son los que perdió la barra?



"Había unas 500 boletas dirigida a la logística de ellos, pero ellos abandonaron la mesa y dijeron que no llevarían esa logística y que la responsabilidad de la seguridad era de Nacional, ellos tenían ese beneficio, el pago de la logística cuando se hacían tifos y salidas del equipo; luego para dar cabida a hinchadas visitantes ellos se encargaban de cuidar que no hubiera disturbios y eso requería de un dinero, ellos lo han negado pero hay facturas que lo demuestran de pagos a AN Logística, una empresa constituida por ellos de manera legal. Cuando la hinchada cumplió 25 años se hizo un apoyo logístico a la celebración de nuestra empresa hermana con bebidas y en eventos como el día del hincha, el museo interactivo de un líder de la barra, se dio apoyo. Esos beneficios son los que ellos llaman derechos adquiridos, pero para nosotros no es así, esa presencia la apreciamos en la tribuna pero no en la coadministración del equipo. Uno compite para ganar siempre pero no pueden exigir títulos", afirmó el presidente verdolaga.



Navarro afirmó que los jugadores "estaban molestos, gases lacrimógenos en el estadio, hubo que refugiarlos porque estaban preocupados por sus familias, pensábamos que no iba a cambiar nada por 8 horas para jugar hoy, quiero dejar claro que América apoyó al cien por ciento, Tulio nos dijo que jugaban el día que nosotros dijéramos, recibimos el apoyo de los directivos de Dimayor y la FCF, siempre tratando de buscar alternativas y estamos muy agradecidos".



El dirigente dejó un mensaje final de agradecimiento: "Quiero ser respetuoso con anteriores directivos, no voy a acusar a nadie, si esto existió antes soy responsable porque he sido miembro de la junta directiva. Esto les puede pasar a otros equipos pero es lección aprendida y creemos que esto se debe solucionar por el bien incluso de la barra, en el estadio ellos hacen su trabajo como una de las mejores del mundo, pero coadministrar el equipo no se puede presentar".