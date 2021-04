Confesión de Henry Rojas que no cayó bien en el hincha de Millonarios

Henry Rojas vive actualmente un momento especial en su carrera. El experimentado mediocampista lucha por no descender con el Deportivo Pereira y justamente este domingo todo se define.



Vale la pena recordar que los matecañas están empatados en puntos con el Boyacá Chicó, pero salvan la categoría, por ahora, gracias al gol diferencia. Una victoria les asegura su continuidad.

Precisamente Rojas le salvó la papeleta a su equipo el fin de semana pasado, cuando marcó el único gol de su equipo en el Polideportivo Sur frente al Envigado. Sufrido, pero tranquilizador 0-1.

En diálogo con el ‘VBAR’ de Caracol Radio, el futbolista de 33 años reconoció que “valoro más estos momentos”, comparado con “otros clubes con los que he salido campeón”. Declaración que no cayó muy bien en la hinchada de Millonarios, pues justamente él marcó el gol definitivo en la final capitalina del 2017.



“A veces valoro más estos momentos, que tal vez en otros clubes en donde he salido campeón. Cuando estás en equipos grandes, es la prioridad y tienes todas las herramientas para estar un poco más cerca a la estrella. Pero cuando entras a esas situaciones en donde las nóminas son cortas, donde los pagos no son puntuales, donde juegas pero también a la vez llegas a tu casa a ver el resultado de x o y equipo, que la gente te pelee, ver sufrimiento... Anhelo y añoro mucho más salvar la categoría con el Deportivo Pereira que en algún momento estar disputando una final”, mencionó.



Como se mencionó anteriormente, el cuadro de Alexis Márquez tiene a tiro la salvación, algo que sería un premio “al esfuerzo que hemos venido haciendo”. Y no es para menos, “teníamos por calendario partidos difíciles, pero hemos sabido jugar y nos hemos compenetrado bien. Los jugadores de experiencia hemos asumido la responsabilidad”.



“Todo está en manos de nosotros, el día domingo ante Pasto salvar la categoría que es lo principal y lo que tuvimos desde el primer día que llegamos acá”, concluyó.