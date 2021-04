¡Libertadores busca su figura! Dos colombianos entre los nominados

A través de su cuenta de twitter, la organización de la Copa Libertadores busca una figura de la ronda, que entregó clasificados a fase de grupos. Dos colombianos, un jugador de Nacional y otro de Junior, aparecen entre los nominados.

Baldomero Perlaza, polifuncional jugador de Nacional, no solo integra el once ideal de la jornada en la Copa Libertadores gracias a su aporte en la clasificación verdolaga. Ahora, también podría ser elegido como el más destacado de la tercera fase.



Pero no la tiene nada fácil, al frente tendrá a Jhon Pajoy, que aunque no integra el XI ideal, Conmebol le reconoció su trabajo dándole un lugar en este selecto grupo. El atacante del Junior convirtió el segundo tanto frente a Bolívar.



En la lista aparecen también el arquero Joao Paulo de Santos y el volante Christian Ortíz, de Independiente del Valle, ambos incluidos en el equipo ideal de la jornada. ¿Quién merece este reconocimiento?...