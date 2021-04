DIM apeló fallo en caso Pereira y recibió respuesta: ¿era lo esperado?

Este viernes, Deportivo Independiente Medellín confirmó la negativa a la apelación realizada en el fallo que hubo sobre la denuncia realizada en el partido de la fecha 17 contra Deportivo Pereira en donde había reclamado los puntos debido al riesgo en el que estuvieron sujetos por la inclusión de cinco jugadores en el onceno ‘matecaña’ quienes los derrotó por la mínima.

“El Equipo del Pueblo S.A informa que la Comisión Disciplinaria de la DIMAYOR, confirmó en su integridad la decisión adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato en el artículo 1º de la Resolución 015 de 2020, mediante la cual no se accede a las pretensiones de la denuncia presentada por el club en el sentido de sancionar a la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira ‘Corpereira’”, precisó el club antioqueño mediante un comunicado.



Además, “la institución hizo uso de todas las instancias argumentativas y jurídicas para hacer cumplir el reglamento del campeonato y los dispuesto por el gobierno nacional para su reanudación. Agotada la vía federativa El Equipo Del Pueblo S.A, da por terminado este proceso”.



Sobre esta determinación, el DIM lamentó la decisión, pero la acató. “Lamentamos esta decisión que, de una forma u otra, sobrepone lo deportivo por encima de la vida y la salud de las personas, so pena del pago de una sanción monetaria. Esperamos que este mensaje en contravía, se configure en una alerta para el cumplimento del protocolo de bioseguridad por parte de todos los clubes y no genere el efecto contrario. Desde nuestra institución, continuaremos trabajando en ser garantes y practicantes de las normas y protocolos del fútbol colombiano, en pro de la salud de todos aquellos que participan del espectáculo y de sus familias”, concluyó.



De esta manera, Pereira mantuvo sus puntos, lo que le permite seguir en la lucha por no descender y en Independiente Medellín quedó en la novena posición, con la necesidad de ganar y esperar resultados para clasificar entre los ocho.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8