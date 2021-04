¡Vivirá por siempre! Hamilton Richard recuerda a Miguel Calero

A partir de 2013, el 14 de abril fue instituido como el Día Mundial del Arquero, como un homenaje al natalicio del guardameta vallecaucano Miguel Calero (14 de abril de 1971), quien murió el 4 de diciembre de 2012 en México.



El chocoano Hamilton Richard fue su compañero en el Deportivo Cali y en ‘Deportes Sin Tapujos’ recordó instantes maravillosos compartidos con el ex golero ginebrino. “Miguel era un personaje, era buen líder, él me recogía en el carro para ir al entreno, una vez nos pusimos lentes de contacto, era muy recochero y alegre, le gustaba mofarse de los momentos, descomprimía el grupo”, señaló Ricard.



Otra de sus anécdotas: “Una vez veníamos en el bus con un hambre tremenda para concentrarnos en La Merced, se paró en la puerta del bus y sacó la cabeza para gritar: 'vayan sirviendo que ya llegamos', ese día todos soltaron la risa”. También íbamos a comer empanadas en la Plaza de Caicedo en un sitio donde vendían unas deliciosas, con el ‘Show’ la pasábamos de lo lindo”.



Acerca de la moda de los lentes de contacto afirmó: “En esa época estaban de moda los colores, que el azul, el verde, pero me acuerdo que yo me demoraba como media hora y Miguel se los ponía y quitaba rapidito. Las mujeres también usaban lentes de contacto y por goma nosotros lo hacíamos”.



Reiteró que “Miguel descomprimía los partidos, era un tipo que te llenaba de confianza, sabía jugar muy bien, en los entrenos jugaba de ‘9’, hacía goles de chilena y picaba la pelota, era acróbata, sabía con el balón, siempre nos dio un plus, nos salvaba muchos partidos, creo que futbolísticamente siempre nos dio todo, en los entrenamientos siempre se quedaba definiendo, nos invitaba a cobrar con la barrera. Miguel no agarraba la pelota, sino que la dejaba rebotar para rematar, lo hacía de adrede, disfrutaba el entrenamiento”.



En cuanto a las bromas a compañeros y cuerpo técnico, confesó que “Miguel hacía muchas bromas, de ‘Pecoso’ le decía que le faltaba un hombre en la barrera (perdió un dedo), y el ‘profe’ le decía que lo respetara. El ‘Show’ siempre con su forma de ser nos llenaba de felicidad”.



Volviendo a la actualidad, Ricard habló de Ángelo Rodríguez y Marco Pérez: “Son buenos jugadores, pero no están en gracias con el gol, que es otra cosa. Llegaron al Deportivo Cali, pero infortunadamente no han cumplido con las expectativas. Ángelo se asocia bien, tiene movimientos excelentes, es un jugador que para un club grande es importante, pero tiene el problema que no convierte y los partidos se ganan con goles. Marco viene mostrando que también es buen jugador, pero en el Cali no les ha dado”.



También dedicó unas palabras a la actuación de James Rodríguez en la Premier League: “Estamos en una época en que la gente piensa que porque James es nuestro ídolo no podemos decir que no le está yendo bien, él no ha llenado la expectativa para lo que es, nadie está diciendo que es mal jugador, para lo que fue contratado no ha llenado la expectativa en el Everton, se mantiene lesionado, cuando juega hace un pase bien o un centro para que cebecee Yerry Mina y quieren vender otra imagen. Verdaderamente los que vemos fútbol sabemos que puede dar más y jugar mejor, pero que no lo ha hecho hasta ahora. Es simple, James hasta ahora no ha llenado la expectativa, se mantiene lesionado, a veces cuando juega hace partidos aceptables, porque le hizo un gol al Manchester United no se puede decir que realizó un gran partido. NO hay que vender otra cosa, tenemos que ser más objetivo en ese aspecto”.



En cuanto a su relación con Édinson Cavani, cuando el atacante ‘charrúa’ era un juvenil, señaló que “en el momento que llegué a Uruguay al Danubio, Cavani tenía 19 años y yo 32, era un jugador muy rápido, potente, pero cuando llegaba al área a la misma velocidad quería definir, pateaba a la derecha, a la izquierda, para arriba, menos para el arco. Antes de un Suramericano llegó con el hermano a un entreno y me dijo ‘Hami’, quiero que me enseñes a definir’, Gustavo Matosas me replicó ‘enseñale’, entonces empezamos a practicar. Primero le expliqué lo teórico, le dije que a la misma velocidad que iba quería definir y a toda hora le pegás con fuerza como si quisieras matar al arquero, entonces llegás descoordinado, hay que hacer una pausa, pegarle con el dedo gordo, el empeine se utiliza en ciertas ocasiones, entre el dedo gordo y el borde interno está el borde de seguridad. Si ves a Messi, siempre engancha y le pega con el dedo, ese borde te da más precisión. Allí empezamos a practicar con frecuencia y el chico fue cogiéndola rápido y se volvió un monstruo haciendo goles”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces