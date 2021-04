Desde Medellín piden que si ellos no tienen, América tampoco tenga VAR

América de Cali cerrará la fase regular de la Liga BetPlay I-2021 frente al Tolima en el Pascual Guerrero el domingo 18 de abril (3:30 p.m.), obligado a un triunfo por una amplia diferencia de goles para clasificar a los cuartos de final.



Ese compromiso fue anunciado por la Dimayor como uno de los tres que tendrá asistencia del VAR, decisión que tiene molesta a la dirigencia del Medellín, que ese mismo día espera triunfar también por goleada sobre Once Caldas en Manizales y despojar a los escarlatas de la octava casilla, ya que ambos suman 25 puntos y un gol más tiene a los ‘diablos’ parcialmente con el cupo.

Daniel Ossa presidente ejecutivo del DIM, estuvo en los micrófonos del programa ‘De Taquito con Marino’ para hablar de la contrademanda que instauraron ante la Dimayor inconformes por el fallo en el caso con el Pereira, en el que siguen aferrados a recibir los tres puntos, pero de igual forma de la medida de la entidad por no designar servicio de VAR en Manizales, mientras que el juego de Cali sí tendrá.



Sobre el elenco rojo de Antioquia, dijo que “el equipo viene entrenando, tenemos una gran final el domingo que hay que afrontarla con mucha seriedad y responsabilidad. Por el lado jurídico estamos librando una batalla, hicimos una demanda en el partido con Pereira, ayer salió una resolución y ya estamos apelando”.



En cuanto a si en alguna Asamblea de la Dimayor hablaron de que incumplir el protocolo era potestad para la pérdida de puntos, expresó que “en el reglamento puntual del protocolo de covid-19 no lo dice, pero sí habla de una inhabilidad y la inhabilidad te lleva a otro reglamento que es el único de la Federación, esa es la sombrilla que nos rige, por eso nosotros también acudimos a esos artículos para sustentar nuestra demanda. Quiero ser claro, cuando usted pone unos jugadores inhabilitados te da pérdida de puntos”.



Sobre ese espinoso tema agregó que “los jugadores no estaban inhabilitados porque estuvieran contagiados o no, tenían las pruebas vencidas, si recurren al protocolo nosotros cada 10 día hacemos pruebas y ellas te cobijan los partidos durante ese lapso. El Pereira cuando jugó con nosotros las tenía vencidas, o sea que ninguno tenía pruebas covid para ese partido, el equipo completo estaba inhabilitado. Nosotros vamos a pedir los puntos porque eso da pérdida del partido”.



También habló de la eventualidad de quedar eliminado y que después salga una falla en favor del cuadro paisa: “Ojalá no lleguemos a esas instancias, miraremos en su momento, por lo pronto procederé a hacer la apelación, pero ojalá no lleguemos hasta allá. En la misma apelación solicitaremos la urgencia de revisar el caso y estamos en parte dependiendo de la voluntad de la comisión para que ojalá se proceda antes del domingo”.



En cuanto al protocolo que se hace en la Dimayor antes de cada partido afirmó: “Cuando se definió el protocolo de covid para empezar a jugar, la Dimayor desarrolló una plataforma para jugar en la que todos los 35 equipos deben montar los positivos y debe informar en el momento que se hacen las pruebas. La Dimayor debe ser garante en esa plataforma, ellos tienen una comisión para garantizar eso, tienen que haber puesto una alarma temprana y lo hicieron, esas pruebas del Pereira llevaban dos días vencidas cuando nosotros jugamos, allí falló la Dimayor porque no puso alarmas, ellos tenían que haberles dicho que a los dos días tenían un partido y no habían hecho pruebas”.



Sin embargo, subió la temperatura cuando se le recordó que el compromiso entre América y Tolima tendrá VAR, mientras el de Manizales no fue tenido en cuenta: “Como es posible que los cuatros partidos más importantes, dos en los que definen el descenso y dos que estábamos peleando por entrar a los ocho, uno de esos cuatro no tenga VAR, demos igualdad a todos, tengamos un mínimo de competitividad igualitaria. ¿Al América por qué sí se lo van a dar contra Tolima? ¿A Pereira y a Chicó? ¿Son más importantes ellos que nosotros? Vamos a ir a competir en un partido que si Dios quiere lo vamos a ganar y queremos un mínimo de garantías al igual que en los otros tres juegos. Si no se puede, que América y Tolima tampoco tengan VAR, no es correcto”.



Finalmente, se refirió a la posibilidad de un estadio diferente al Atanasio Girardot para partidos nocturnos de Liga, teniendo en cuenta que allí se realizan trabajos de cambio de luminaria: “Nosotros no lo hemos analizado alternativas, la idea es jugar en horas de la tarde, vamos a agotar esa instancia, eso no genera un riesgo ni estamos atentando contra nadie. De pronto podemos mirar opciones, tenemos el Polideportivo Sur, el de Ditaires, la verdad no había pensado en el tema televisivo, porque nuestra prioridad es ir a ganar el domingo a Manizales”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces