Hernán Torres: ‘todo el grupo hizo un esfuerzo importante’

Deportes Tolima logró empatar un difícil partido, en la final de ida de la Liga BetPlay contra el Deportivo Cali. El técnico Hernán Torres habló en rueda de prensa, acerca de lo importante de lograr el empate y de llevar ese resultado para definir en Ibagué el campeonato “Significa bastante, la serie queda abierta, para ellos o nosotros. Faltan 90 y es importante conseguirlo de visitante. La serie queda abierta para definirse en Ibagué”.

Complicaciones en confección en medio del partido: desafortunadamente tuvimos las dos lesiones, tuvimos que poner a Parra, tiene varias funciones. Tenemos un grupo humano importante. Es un esfuerzo de todo el grupo que está trabajando para conseguir el sueño. Hay que trabajar, no se ha conseguido nada. En la charla técnica hablamos que estuvieran en bloque, no dejar producir al Cali, dar más toques porque en el primer tiempo no dábamos cuatro toques a la pelota. Tuvimos más movilidad, opciones en la pelota quiera, fuimos ordenados. Sabíamos todas las dificultades, pero este grupo tiene esa hambre de triunfar.



No perder la calma, se lesionan los dos centrales y lo importante era no dejarse bloquear. No perdí la confianza en el grupo. El grupo tuvo actitud. Tuvimos orden para no dejar espacios. Ellos tienen buenos jugadores en la parte externa. El grupo fue ordenado con el 4-5-1 y esperó el momento para empatar en la pelota quieta.



Importancia del empate, labor de Angulo y trabajo para el miércoles: Jeison viene mostrando capacidad, está como lateral y tuvo un rendimiento importante. Ven que el que entra, responde, ante las contingencias que tiene el grupo y en la campaña.



Estado de los lesionados: ambos están lesionados, hay complicaciones. Toca ver qué complicación tienen. El lunes miraremos, Mosquera en el aductor y Angulo en la rodilla. Ojala no sea grave y que se recuperen pronto. A Plata y Caicedo los cuidamos, era mejor, que se recuperen. No han trabajado casi en el campo.