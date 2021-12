La estrategia le funcionó mejor a Torres: Análisis de la final ida

Deportivo Cali no pudo cumplir su objetivo de vencer al Tolima en el primer partido de la final de la Liga BetPlay II-2021 y cedió un empate 1-1 este domingo ante más de 30.000 aficionados en el estadio de Palmaseca.



La misión era derrotar a un rival que ha sido incómodo para los ‘azucareros’ en tres definiciones anteriores, pero el equipo no mantuvo el ritmo ideal ni tampoco fue efectivo ante un arquero que como William Cuesta estuvo inmenso para evitar más goles, al que le sumó al paraguayo Gustavo Ramírez con su gol y mucho sacrificio en defensa.



En Tolima hay preocupación por la recuperación de hombres importantes como Sergio Mosquera y Ánderson Angulo, quienes salieron con problemas musculares y cuentan con poco tiempo de recuperación para el compromiso definitivo de este miércoles (7:30 p.m.) en Ibagué, donde se entregará la décima estrella verdiblanca o la cuarta del 'vinotinto y oro'.



No obstante, el resultado deja la llave abierta y dependerá del que haga mejor las cosas en Ibagué, después de haber tenido un duro examen en territorio vallecaucano.



FUTBOLRED analiza la primera contienda en busca del segundo campeón del año:

Mantuvo la propuesta ofensiva, pero Tolima lo sorprendió: Nadie podrá desconocer que Cali fue el que intentó por todos los medios conseguir el triunfo, pero el cuadro ‘vinotinto y oro sabe que tiene jugadores interesantes en función ofensiva y a través de Ómar Albornoz llegó en dos ocasiones al pórtico de Guillermo De Amores.



Esas buenas intenciones no prosperaron después de encontrar la ventaja parcial e incluso después del empate visitante el equipo se vio desconcertado.



Hernán Torres supo dar el timonazo: Así como en la cancha se medían dos estrategias distintas, en los bancos también había un duelo de entrenadores estudiosos.



Para alegría de los tolimenses, la utilizada por el técnico visitante dio mejores frutos y fundamentado en su sector defensivo sacó un punto importantísimo.



Cuesta y Ramírez, con notas muy altas: El rendimiento colectivo del Tolima en general no fue superior al de los ‘azucareros’, pero vale la pena reconocer el trabajo de dos hombres fundamentales como el arquero William Cuesta y el delantero paraguayo Gustavo Ramírez.



Cuesta atajó más de cuatro remates que podían haber terminado en gol, mientras que Ramírez no solo empató, sino que se multiplicó como un defensor más para ayudar en defensa, a pesar de un fuerte hematoma en su ojo izquierdo.



Hubo jugadores que tuvieron altibajos: Es indudable que Cali cuenta con una columna vertebral sobre la que ha cimentado su buena campaña, pero en esta ocasión el buen trabajo del Tolima no permitió que Teófilo Gutiérrez, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez armaran sus acostumbrados circuitos. Pesó más la idea de contener que de atacar.



Harold Preciado ‘cazó’ a Uribe en puja por Botín de Oro: El atacante tumaqueño anotó el gol de la ventaja parcial frente al Tolima al recepcionar un centro de Juan Camilo Angulo y tuvo una opción más para quedar como máximo artillero del torneo, pero sus 12 dianas lo dejan en la punta de los más efectivos junto a Fernando Uribe, de Millonarios, para mantener su buena racha.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

