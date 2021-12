‘Futbolísticamente fuimos muy superiores': Dudamel analizó la final

Deportivo Cali no pudo salir victorioso en el primer partido de la final de la final de la Liga BetPlay II-2021 en su estadio de Palmaseca y este miércoles debe tener mejor eficacia para quedarse con la décima estrella ante un Tolima que también sueña con la cuarta.



El técnico Rafael Dudamel, se mostró tranquilo por lo que hizo el plantel considera que su idea futbolística no va a cambiar, porque su conjunto fue superior en el juego.

En rueda de prensa señaló que el “equipo siempre propuso, siempre jugó en campo contrario, hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, nos alcanzó para concretar una sola de ellas. En el segundo tiempo también tuvimos dos o tres opciones claras, en las que su arquero intervino de manera brillante. Si hay un responsable del empate es el arquero visitante, nosotros intentamos siempre controlar el partido, jugar en campo rival, mantuvimos una atención correcta en el sistema defensivo, en algunos momentos sentí que nos desesperábamos por querer llegar rápido y lo intentábamos siempre por la parte central, cuando desde la amplitud nos dio mucho resultado en el primer tiempo, entonces creo que si ellos tuvieron algunas acciones claras era de transiciones rápidas, característica principal del rival de hoy, son muy buenos allí, pero nunca fueron efectivas”.



Dudamel agregó que “una pelota quieta les permitió a ellos meterse en el partido, meterse en la serie, y las acciones a balón parado forman parte del juego, pero las sensaciones que me dejan el partido son muy positivas por lo que fue el rendimiento de nuestro equipo”.



En cuanto a la parte mental del plantel después del empate ante Tolima, sostuvo que “desde lo emocional el grupo está bien, fuerte, no podemos estar felices porque queríamos el triunfo, pero es una final y un partido de 180 minutos, apenas han transcurrido 90 minutos que nos dejan sensaciones muy positivas en nuestro análisis, ya lo miraremos, encontraremos esos detalles para ahora en condición de visitantes poder controlarlos. Hoy lo más importante es descansar, recuperarnos, anímicamente el equipo está muy fuerte, muy convencido, esta ilusión no nos la quita nadie, allá iremos a una cancha en condición de visitante, pero igual la única arma va a ser la pelota, así que nuestra actitud va a ser igual, si hay algo que ha caracterizado a este Deportivo Cali es su carácter y personalidad en condición de local y de visitante. Hoy menos que nunca vamos a cambiar”.



De lo que tiene planeado en Ibagué, agregó que “hay muy poco tiempo para pretender hacer cambios, quizás estratégicamente podamos marcar algún detalle, pero somos equipos tácticamente espejos y finalmente es como tal cual sucedió hoy, esos pequeñitos detalles que en pelota quieta lo sufrimos, pero lo que más tranquilo e ilusionado me deja es que futbolísticamente fuimos muy superiores y esa idea, esa idea, ese rendimiento tenemos que igualarlo y mejorarlos en cuanto a productividad cuando vayamos a Ibagué, todo va a pasar por eso, por la actitud, porque hoy en muy algunos pasajes del primer tiempo estuvimos sobreactuados, acelerados, sobrerrevolucionados, y fuimos muy verticales, sobre todo por banda derecha, cuando ellos mostraban respeto, esperarnos en una zona media baja, y desde la amplitud no encontramos muchos espacios para ellos quedar en su 3-1 dispuestos a tener transiciones rápidas. Ese funcionamiento, actitud y detalles tenemos que conservarlos, mejorar sí en los niveles de intensidad en la pelota quieta, en la que nosotros y ellos somos muy buenos. Para pretender ganar en Ibagué y alzarnos con el campeonato, vamos a tener que hacer un partido perfecto, como también lo van a tener que hacer ellos”.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés