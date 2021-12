¿Guardando para Ibagué? Así fue el partido de Teófilo en Palmaseca

Teófilo Gutiérrez era el dueño de los focos en el partido de ida de la final de la Liga Betplay, que terminaron empatando 1-1 Deportivo Cali y Deportes Tolima en Palmaseca.

a visto decenas de veces un espectáculo como el recibimiento de la hinchada en Palmaseca al Deportivo Cali y aún así se sigue maravillando: con Angulo, con varios de sus compañeros señalaba a las tribunas, que eran un árbol navideño, pintado de luces verdes y adornado con rollos de papel que invadían el área local.



Eran suyas las primeras faltas y suyas también las primeras arengas a la afición, que comenzaba a perder emoción con los minutos, lo que el barranquillero no quería permitir.



El atacante cargó la rpesión de sus compañeros y trató de asociarse en el arranque con Rodríguez y Preciado, encontrando caminos hacia ellos a través de Colorado: por ahí transitó la jugada del gol que adelantó al Cali,el número 12 en la cuenta del inspirado Preciado.



Para facilitar el inicio del segundo tiempo se puso en la tarea de recoger papel del arco de Cuesta y les pidió a los hinchas que pensaran y que pararan de una vez de tirar papel pues no era posible iniciar el encuentro.



Pero, a pesar de sus manoteos constantes a la gente y a sus compañeros, no pudo evitar que el Cali se fuera planchando y que viniera el gol del empate de Ramírez, que pone más presión para el duelo del próximo miércoles en Ibagué.



Teófilo aguantó hasta el pitazo pero no tuvo ocasiones claras de anotar ni pudo dar asistencias.

El sombrero se irá entonces, con todos sus trucos, al Murillo Toro, donde el Cali tendrá que resolver el lío de no haber ganado en su casa.