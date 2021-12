¿Millos tiene listo al reemplazo de Uribe? Opciones: uno de selección

Gran preocupación en Millonarios por cuenta de Fernando Uribe. El goleador parece más afuera que adentro, luego de conocerse el gran interés del Junior de Barranquilla para 2022.



Al respecto, el entrenador Alberto Gamero confirmó que las posibilidades de que el delantero continúe son mínimas, casi nulas. Razón por la que se han empezado a filtrar nombres para la próxima temporada.

En diálogo con el ‘Carrusel’ de Caracol Radio, el estratega samario dio algunos indicios de lo que le depara a la ofensiva azul:



Reemplazo de Uribe - No he pensado nada porque uno tiene la esperanza. Cuando yo vea que ya Uribe firmó con otro equipo y no está en Millonarios saldremos entonces a mirar otras posibilidades. Hay muchos jugadores que han mandado hoja de vida.



Caso Ángelo Rodríguez - Ángelo es bueno ahí en el Cali. Es un jugador importante que mete gol y hoy está peleando la final. Hablar de nombres ahora no me parece prudente.



Rumores con Martins y Caicedo - Marcelo Moreno Martins, jugador de selección, goleador, ¿a quién no le va a gustar? Es de mucha experiencia en su país. Y Caicedo, goleador, ¿a quién no le va a gustar? Son jugadores importantes en sus equipos. Aquí no es que yo le diga a los directivos que me traigan este o este, no. Estos son jugadores que están en competencia



Otra posición aparte del delantero - Con el equipo que está me gustaría otro central más. A veces cuando no estaba Llinás, nos tocó jugar con dos centrales zurdos. Y ya miraremos lo demás. Creo que este es un equipo más maduro, pero estamos a la expectativa de quién se va, quién se queda para nuevamente fortalecer la institución.