¿Ibagué es un fortín? Así le ha ido a Tolima cerrando de local

El Deportes Tolima se ha venido consagrando como un equipo de finales, teniendo en cuenta que los últimos once años ha disputado nueve de ellas, donde ha conseguido cuatro títulos, dividido de la siguiente manera: 3 ligas ( 2003-2018-2021) y una copa Colombia (2014).



¿Pero cuántos de estos títulos levantó en condición de local? Lamentablemente para los hinchas del pijao, los números no respaldan al equipo de Ibagué, teniendo en cuenta que la mayoría de estos trofeos los ha logrado en condición de visitante, mientras que cerrando de local ha disputado dos finales y no ha podido salir campeón.



Finales disputadas en el Estadio Manuel Murillo Toro.



Finalización 2006



En el torneo finalización, el Deportes Tolima se enfrentó al Cúcuta Deportivo. En el primer juego en el General Santander, el equipo pijao perdió por la mínima diferencia mientras que en el juego de Ibagué, logró conseguir un empate 1-1, dándole el título al equipo rojinegro con un global 2-1.



El Cúcuta era dirigido por Jorge Luis Pinto y el Deportes Tolima por Jorge Luis Bernal.



SuperLiga 2019

​

En esta oportunidad, el vinotinto y oro tenía la oportunidad de levantar el primer trofeo en su casa con su gente pero el Junior de Barranquilla arruinó la fiesta.



En el primer juego disputado en el Metropolitano de Barranquilla, los dirigidos por Alberto Gamero, lograron tener una victoria 2-1 con anotaciones de Marco Pérez. Ya para el juego en Ibagué, el jugador Luis Carlos Ruiz, anota al minuto 90+2 y pone la serie en el global 2-2.



Durante la tanda de penales, el equipo barranquillero fue más efectivo, ganado 3-0 y quedándose con el título en el Manuel Murillo Toro.



Ahora en el 2021 II, el Deportes Tolima tiene una nueva oportunidad para celebrar un título con su gente por primera vez en la historia.