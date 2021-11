Se avecinan las finales: lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 18

Ha culminado una nueva jornada de la Liga BetPlay 2021-II. Las finales están a la vuelta de la esquina y un total de siete equipos pelean por los últimos cuatro cupos. Todo parece indicar que el número mágico será 30.



Con lo visto entre el viernes y este lunes, en FUTBOLRED le traemos el balance de la fecha con nuestro acostumbrado análisis:

LO BUENO



- Tolima, en finales y luchando por ser cabeza de serie: los pijaos vencieron contundentemente a Millonarios en Ibagué y lo igualaron con 32 unidades en la tabla. No solo se metieron en cuadrangulares sino que además podrían perfectamente robar la segunda plaza al azul en las próximas jornadas.



- Cali, se sobrepuso a la expulsión: a pesar de haber perdido a Menosse en el inicio del duelo, el cuadro azucarero derrotó, con polémica eso sí, al Quindío por la mínima. Tiquete directo a siguiente fase.



- Pereira, sin descenso y en cuadrangulares: igualó con Jaguares y la caída del Quindío lo dejó matemáticamente salvado del descenso. Así mismo, con 30 puntos está dentro de la fiesta de fin de año.



- Equidad arruinó a los grandes: después de la victoria frente a Millos en El Campín, los de Alexis García vencieron en Techo al América. Seis puntos conseguidos bajo su particular estilo. Desafortunadamente no le da para clasificar, pero eso “no le quita lo bailao”.



LO MALO



- Nacional sigue en sequía: el verde igualó con Bucaramanga en casa y sumó su segundo partido consecutivo sin marcar gol alguno. Aspecto que preocupa a un sector de la hinchada, previo a los cuadrangulares.



- Millonarios no levanta cabeza: el Tolima le dio al embajador su tercera derrota consecutiva. La caída en el rendimiento lo coge previo a las finales y Gamero espera que los suyos recuperen la memoria urgentemente.



- Santa Fe sufrió por la ‘ley del ex’: Sambueza le amargó la fiesta al León en Bogotá. Junior se llevó un valioso punto, mientras que los de Méndez ahora dependen de otros resultados.



- Osorio, en las últimas: América puede llegar máximo a 29 puntos al final de la fase regular, puntaje que muy probablemente lo deje fuera de la fiesta. Recordemos que si el escarlata no clasifica, el estratega se va.



- Quindío y Patriotas, a vencer o morir: ninguno pudo ganar su respectivo partido y con ello uno de los dos descenderá en dos semanas. Los boyacenses depende de sí mismos. En la próxima jornada se enfrentan.

LO FEO



- Hinchas de Millonarios, en líos: a través de redes sociales, los aficionados albiazules se quejaron de la nula organización en Ibagué para el ingreso de barras e incluso denunciaron, con pruebas en fotos y videos, excesos de la policía. Para completar, dentro del estadio hubo enfrentamientos entre los mismos hinchas del equipo capitalino.



- Arbitraje en Cali-Quindío: el árbitro Matorrel cometió un error gravísimo al no expulsar, a pesar de ver todo en el VAR, a Teófilo Gutiérrez por una agresión contra un rival. El juez apenas sacó amarilla. En la segunda parte, el mismo Teo marcó el gol del triunfo azucarero.



- Reyes y el joven García: el entrenador de Junior fue muy criticado por su actuar con Ferlys García, delantero de 19 años que fue titular en Bogotá y salió del terreno apenas transcurridos 39 minutos de juego. El chico terminó llorando en el banco.