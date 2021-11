Luis Erney Vásquez analizó el triunfo y llegar motivado al clásico

Luego de imponerse por la mínima contra Patriotas como visitante, Deportivo Independiente Medellín se prepara para enfrentar a Nacional en el clásico antioqueño. El arquero Luis Erney Vásquez fue figura del encuentro, al final del partido habló sobre esa oportunidad en el arco rojo y lo que viene en este duelo regional contra el líder de la Liga.

“Contento por la victoria por el equipo, he sido paciente, esperando la oportunidad y estar preparado. Andrés (Mosquera Marmolejo) lo viene haciendo muy bien y ahora que tengo esta opción de jugar, lo debo hacer las cosas muy bien. Estamos felices por el resultado, le damos la vuelta a la página y preparados para lo que viene, seguimos en la pelea y mientras haya posibilidades de clasificar lo vamos a buscar. Nos queda una semana larga para trabajar y debemos llegar de la mejor manera al próximo partido”, señaló Vásquez.



En cuanto al juego, Luis Erney comentó que “durante el partido estuve muy tranquilo, era mi oportunidad y el equipo me necesitaba. Tenía que brindarles seguridad, ahora sigue el clásico, vamos a ser locales y aprovechar este buen momento. Nos quedan varios días para preparar el siguiente partido”.



Finalmente, habló sobre la importancia que tendrá afrontar los próximos partidos, a pesar de tener pocas opciones de clasificar. “Este es un equipo que no te da espera, hay que ejecutar, no podemos ponernos a pensar, simplemente hay que aprovechar los momentos y saber competir”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8