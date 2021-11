Un martes fundamental en la Selección: momento de una reunión crucial

La Selección Colombia espera tener el grupo completo este sábado en Sao Paulo, para preparar el partido contra Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022, el jueves 11 de noviembre. Sin embargo, antes de alinear su equipo en la práctica del miércoles, Reinaldo Rueda tendrá que dedicarle unos minutos a una reunión crucial, para unir mucho más al equipo nacional y limar asperezas del pasado.



Sao Paulo será la sede de la cumbre entre los líderes de la Selección y el entrenador nacional. El 17 de noviembre de 2020, algo se fracturó en la Tricolor: Colombia perdió 6-1 contra Ecuador en Quito y se presentaron diferencias, que casi un año después las siguen negando, pero que los testigos secretos siguen confirmando.



Ese fue el último partido de Carlos Queiroz con Colombia, dejándolo en una profunda crisis de resultados, pero sobre todo de convivencia de grupo.



Las diferencias se hicieron mucho más dicientes cuando llegó Reinaldo, pues no llamó a James Rodríguez al arranque de su ciclo, alegando que el ‘10’ no estaba al 500% de su rendimiento, estado de salud y mental para afrontar las Eliminatorias…ahora que lo convocó, no parece que Rodríguez esté en tan altísimo porcentaje, pero las condiciones obligan a hacer borrón y cuenta nueva.



La decisión técnica estalló en un escándalo con fuertes declaraciones de James Rodríguez, y una declarada contravía con la decisión técnica. “Me faltaron al respeto”, dijo James en un ‘en vivo’ en Instagram, declaraciones que no cayeron bien al interior de la Selección.



¡ESTÁ AL 100%🔥! Durante un en vivo junto a Camilo Zúñiga y Teófilo Gutiérrez, James Rodríguez señaló que se encuentra muy bien y en nivel para jugar la #CopaAmerica con la Selección Colombia🇨🇴.



📌 ¿Dardo para Rueda? pic.twitter.com/YMkKtdTW1F — Toque Sports (@ToqueSports) June 12, 2021

Durante la Copa América, Juan Guillermo Cuadrado también habló: “Cuando estamos unidos, creo que somos más fuertes. Y si alguien se sale del planteamiento del profe va a ser más difícil; pero cuando estamos unidos, podemos ser más fuertes. Nadie es más fuerte que el equipo”.



Las palabras de Cuadrado fueron relacionadas como un mensaje directo para James, sin embargo, el mismo jugador desmintió esas intenciones y le mandó un saludo a Rodríguez de compañerismo.



“Si alguien se sale del planteamiento del profe va a ser más difícil, cuando estamos unidos somos más fuertes”, Juan Guillermo Cuadrado ⚽🇨🇴#LaPolémica pic.twitter.com/Hh25LpHcWK — Win Sports TV 💪🏠 (@WinSportsTV) June 14, 2021

Pasó la Copa América y continuaron las Eliminatorias. La Selección se ha mantenido invicta, pero le falta un toque en su juego que, estando en buen nivel, James le puede aportar.



Llegó el momento: los líderes de la Selección Colombia deberán mirarse a los ojos y decirse las cosas de frente y como las sientes, para al final poder subsanar cualquier falla en el trato grupal, fortalecer el grupo y unirlo para llegar a Catar 2022.



La tarea de Reinaldo será mediar, escuchar y motivar a James, Cuadrado y Ospina, acompañados del resto de los jugadores, para que lleven a Colombia a su séptima Copa del Mundo.