‘Tenemos la responsabilidad de representar a Nacional‘: Yeison Guzmán

Faltan pocos días para que Atlético Nacional afronte una nueva final, esta vez por la Copa Colombia 2021 frente al Deportivo Pereira. Yeison Guzmán es uno de los jugadores que vivirán de manera inédita en su carrera profesional una instancia como estas y se encuentra preparado para afrontar de la mejor manera esta clase de compromisos.



“El equipo se entrena conforme al partido que vamos a jugar, ya queda enfocarnos en la final. Estamos motivados, contentos de afrontar una final y esperamos conseguir el resultado que queremos y que quiere la hinchada, esperamos este miércoles conseguir un buen juego”, resaltó Guzmán.

Además, “yo me preparo de la mejor manera, estoy a la disposición del entrenador para cualquier cantidad de minutos que me necesite, siempre intentando dar lo mejor y buscando los resultados que necesitamos. En partidos pasados tuvimos oportunidades, nos faltó finalizar y por eso debemos trabajar en esa eficacia”.



En cuanto a lo que está faltando por corregir, Guzmán indicó que “resalto las acciones y las cosas buenas que se hacen, en los últimos partidos generamos muchas opciones, en algunas nos apresuramos y por eso nos faltó finalizar mejor las jugadas en ataque. Sabemos que Pereira cuenta con jugadores importantes, lo analizamos como cualquier rival, nosotros debemos mantener nuestra idea de juego y mejorar en cada cosa que estemos fallando”.



Sobre el respaldo que le da en el trabajo diario hombres como Jefferson Duque o Dorlan Pabón, Yeison expresó que “contar con compañeros que son ídolos del equipo, uno trata cada día en aprenderles y tomar lo mejor de ellos. El equipo intenta desde el primer minuto, nos falta ser eficaces, pero para eso tenemos varios días en poder mejorar”.



Finalmente, el ex Envigado manifestó las sensaciones de un grupo que quiere quedar en la historia grande del conjunto verdolaga. “El grupo está feliz, para nadie es un secreto que es difícil de llegar a una final. Contamos con la responsabilidad de representar a un equipo como Nacional. Queremos trabajar estos partidos para conseguir el título que todos queremos”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8