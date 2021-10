Lo bueno, lo malo y lo feo de la fecha 13: clásicos llenos de polémica

Polémica fecha 13 de la Liga BetPlay 2021-II. Pasó de todo en los dos clásicos presenciados, pero se le da especial importancia al duelo que definió mucho en cuestiones de descenso.



Cabe resaltar que las polémicas de ambos duelos estuvieron a cargo del VAR. Nuevamente la herramienta arbitral da de qué hablar en el fútbol colombiano.

LO BUENO



- Nacional goleó y se clasificó: Después de dos resultados desalentadores, el conjunto verdolaga se sacó la sal de encima. No solo goleó al Huila en Neiva sino que además llegó a 32 unidades y se convirtió en el primer clasificado a las finales del certamen local.}



- Santa Fe sigue en ascenso: El León venció por la mínima a Patriotas y llegó a ocho jornadas invicto por Liga. Con 17 puntos sueña con el cupo a las finales.



- Feroz invicto del Tolima: Los de Hernán Torres derrotaron 0-2 al Once Caldas y alargaron su invicto a once jornadas. Desde la segunda fecha no pierde partido alguno. Así mismo, con 24 puntos son terceros y están cerca de asegurar cupo en el octogonal final.



- ‘La Roca’ marcó su primer gol en Colombia: Sánchez vive un idilio. De la mano de Santa Fe y con 35 años de edad, disputó sus primeros minutos en el fútbol colombiano y este fin de semana marcó su primer tanto. No fue una anotación cualquiera, sacó un sutileza con el interior de su pie derecho y la clavó en el ángulo. Espectacular.

LO MALO



- Millonarios y América quedaron debiendo: El clásico en Bogotá terminó empatado a cero. Mucho roce, casi 30 faltas, ni una sola opción clara del cuadro escarlata y apenas dos del embajador. El VAR no pasó inadvertido y dejó una polémica.



- A Junior le faltó ambición: Cuando los tres puntos estaban en la mochila, un zapatazo acabó con la ilusión. El Tiburón ganaba en Bucaramanga, pero cayó en el error de meterse atrás, defender colgado de los palos y en el último suspiro le empataron.



- Quindío se complicó la vida: Más allá del penalti anulado, el equipo de Quintabani cedió puntos vitales en casa frente a un rival directo. Necesita un milagro para remontar cuatro puntos en siete jornadas.



- Huila y Patriotas, racha para el olvido: Los opitas cayeron goleados con Nacional y prácticamente concretaron su descenso a la segunda división. Los boyacenses no levantan cabeza y el descenso ya le respira en la nuca. Ambos equipos apenas llevan una victoria en este segundo semestre. Racha terrorífica.



LO FEO



- Lejos de dar claridad, el VAR trae cada vez más polémica: Los dos juegos de mayor importancia en la fecha 13, contaron con decisiones polémicas derivadas del videoarbitraje. En el Millonarios vs América y el Quindío vs Pereira hubo críticas.



En Bogotá se discutió la acción de gol anulada para los azules, una posible expulsión a dos jugadores escarlatas y la lentísima toma de decisiones del árbitro Ariza revisando cada jugada (4 minutos en promedio por acción).



En Armenia se juzga la pena máxima invalidada por el juez Roldán. Darío Rodríguez cayó en el área y en un primer momento se sancionó el penalti, pero tras la revisión consideraron que el atacante mismo buscó el contactó a pesar de la imprudente barrida del defensor.