Deinner Quiñones no se siente el mejor jugador de América de Cali

América de Cali tiene un compromiso clave este sábado en su aspiración de clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2021, cuando enfrente en el Pascual Guerrero a su eterno rival, Deportivo Cali.



El técnico Juan Carlos Osorio espera que el conjunto avance en su idea futbolística y se ilusiona con el regreso del creativo Daniel Hernández, quien se lesionó hace varias fechas cuando derrotaron al Once Caldas. Sin embargo, tiene en Deinner Quiñones a su jugador más desequilibrante.

Quiñones, en charla con el ‘Súper Combo del Deporte Cali’, prefirió bajarle el tono a su importancia dentro del funcionamiento del plantel y prefiere que la progresión era del grupo: “Yo prefiero primar lo colectivo, seguimos mejorando, pero hay cosas por corregir, me quedo con la buena impresión que tuvimos en el último compromiso, antes que digan que hoy soy el mejor jugador del equipo”, señaló al mencionado programa.



En cuanto a lo que ha visto de adaptarse pronto a lo que quiere el entrenador rojo, señaló que “todos, sin excepción alguna, venimos cogiendo cada vez más la idea, hay que irla fortaleciendo partido tras partido, ojalá venga acompañado de muy buenos resultados, es lo que el hincha quiere. Este sábado creo que va a ser un buen escenario para sumar de a 3 y al mismo tiempo irnos haciendo fuertes en casa, estamos trabajando con base en eso”.



Acerca de la falta de definición que se ha vuelto repetitiva, dijo que “primero, hay que tener en cuenta que la idea del profe es muy ofensiva, así que hay que tomar riesgos, por lo tanto, eso deja un poco expuesta a la defensa, venimos trabajando de una forma equilibrada, empezar desde el cero y tener un muy buen ataque. Esas son cosas a mejorar, creo que venimos haciendo las cosas bien, pero lo más difícil en el fútbol es hacer goles y en esa parte estamos trabajando insistentemente para que no nos anoten goles y podamos hacer la diferencia”.



Sobre el inminente regreso de Daniel Hernández, el creativo natural del elenco escarlata, Deinner sostuvo: “Todos conocemos la trayectoria y las condiciones de Daniel, consideramos que es uno de los jugadores más importantes del equipo, esperemos esté a punto para que brinde su granito de arena, al final la suma de todos va a hacer que el América crezca más futbolísticamente, acompañado de buenos resultados, que es lo que hoy por hoy nos urge. Venimos jugando mucho mejor y teniendo más clara la idea. Que él llegue en sus mejores condiciones, una mano extra no nos caería mal a quienes estamos disponibles para el ‘profe’, es uno de los mejores referentes del equipo”.



También habló de la posición en que se siente mejor: “Personalmente me siento bien siempre y cuando esté en el rectángulo, mi deseo es jugar donde el ‘profe’ me necesite y trataré de dar lo mejor de mí y aportarle al equipo”.



Otro detalle que no pasó inadvertido en el encuentro ante Millonarios fue el agarrón entre Elvis Segura y Rodrigo Ureña, al que calificó así: “Al final ese roce que hubo es producto de un partido intenso en el que no teníamos margen de error, esto es fútbol y suele pasar, se hizo borrón y cuenta nueva y simplemente era estar concentrados en el partido, son jugadores que son importantes para nosotros y por calentura del juego tuvieron ese roce, pero todo murió ahí”.



Finalmente, se refirió al combinado tricolor que disputa las Eliminatorias a Catar 2022: “Tengo buenas sensaciones con la Selección Colombia, son jugadores que vienen jugando hace tiempo, con el ‘profe’ Reinaldo Rueda no he tenido acercamientos, trabajo en base a eso y espero seguir rindiendo en América. Se vienen haciendo bien las cosas, como en toda Selección hay cosas por mejorar, pero de eso se encargará del ‘profe’. Trabajo con base en eso, que con lo que se viene haciendo, ´por qué no ser llamado alguna vez”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarcés