Kevin Londoño calienta el clásico: ‘No veo a Nacional, no me interesa’

Desde octubre de 2018, Deportivo Independiente Medellín no vence al Atlético Nacional por Liga, todo un reto para Julio Comesaña y sus dirigidos quienes buscarán quitarle el invicto como local a los verdolagas y de paso, acercarse al grupo de los ocho. Kevin Londoño pica en punta para ser uno de los inicialistas con el poderoso, el antioqueño con corazón rojo y azul, le puso picante en la previa de este partido y apostó por jugar con el corazón para marcar diferencia ante un equipo que pasa una gran campaña.

“Estoy feliz porque vuelvo a tener la oportunidad de trabajar en mi posición habitual, lastimosamente no se dio el resultado, pero creo que el balance fue positivo el grupo se está volviendo a encontrar. Estaba terminando los segundos tiempos físicamente muy bien y con base al clásico se está trabajando, esperando si pueda tener la oportunidad de jugar, si no se puede dar, a seguir desde el banco con la misma energía y estar disponible para el ‘profe’ (Julio Comesaña)”, remarcó Londoño.



En cuanto a su posición en el campo, el ex Once Caldas, Jaguares, entre otros, indicó que “la gente me ha conocido de extremo, he tenido la posibilidad de ser interior en línea de tres volantes en el Once Caldas o en Jaguares con el ‘profe’ (Hubert Bodhert). Trato de buscar al delantero y con ‘Bolillo’, me decía que podía aportar más por dentro, pero mi posición habitual es ese extremo. Para nadie es un secreto que es la posición donde mejor me desenvuelvo, donde llegó más a gol y creo que me caracterizo por habilitar mucho a los delanteros entonces creo que para mí es mucho más más cómodo ser extremo porque la posición natural donde he hecho casi toda mi carrera”.



Entrando al tema del clásico, este sería el segundo juego que Kevin disputaría con la camiseta del DIM a Nacional, como profesional ya son 11 partidos jugados contra Nacional cuyo balance es de un triunfo, con Leones de Rionegro en 2013, tres partidos empatados y siete partidos perdidos. Londoño ha jugado con las camisetas de Leones, Fortaleza, Jaguares, Once Caldas y DIM. En cinco partidos no completó los 90 minutos de juego.



Sobre las cifras de ambos equipos, el bellanita remarcó que “sabemos que los clásicos son aparte de los puntos, se juega el orgullo, el escudo, se juega el bienestar de nosotros, nuestra tranquilidad, la de la hinchada, el respeto por la institución. Es un partido que significa mucho para para nosotros, el equipo está viviendo esta semana de una manera muy interesante el grupo está muy concentrado trabajando de la mejor manera estamos trabajando al 200 por ciento. Nos vamos a jugar algo muy importante para nosotros y que va a ser un paso gigante poder sacar el resultado este fin de semana”.



De Nacional, Londoño describió que “sabemos que es un equipo que suma mucha gente en ataque pero que tiene mucho déficit defensivo, donde los equipos que le han hecho presión siempre les han hecho daño. No soy de ver a Nacional, no me interesa verlo, pero sabemos que tiene jugadores muy importantes. Debemos salir decididos, sentirnos ganadores. Pero sabemos que tienen jugadores interesantes como Jarlan (Barrera) como el mismo Baldomero (Perlaza) que se suman al ataque que tienen unos jugadores de muy buen pie Dorlan (Pabón). Analizo al rival como a todos, se de sus debilidades para atacarlos y de las fortalezas para estar blindados”.



Finalmente, el jugador está entusiasmado por este encuentro que contará con público, algo que no pasaba en un clásico antioqueño desde el 29 de febrero de 2020. “Para mí va a ser el primer clásico con público, este fin de semana pasado tuve la posibilidad de jugar mi primer partido con público, no había tenido la posibilidad de jugar. Entonces creo que va a ser algo muy bonito creo que va a ser algo espectacular y esperemos podamos leer darle una alegría a la afición



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8