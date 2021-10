Así palpita Cristian Castro Devenish el clásico antioqueño contra DIM

Con la mira puesta en el clásico antioqueño, Atlético Nacional buscará estirar su racha positiva como local y de paso, seguir en la lucha por la reclasificación. Al frente está un DIM que se potencia cuando se mide frente a los verdolagas. El zaguero Cristian Castro valoró el trabajo grupal, destacó como sigue su proceso y lo que viene.

“La semana del clásico se trabaja el doble, espero hacerlo de la mejor manera y si puedo estar en la cancha, aprovechar la oportunidad y hacerlo de la mejor manera. Ser central es una posesión muy linda, cuando tengo la pelota me siento con confianza, nos estamos respaldando, me siento muy cómodo en cualquier perfil, hay que saber aprovechar las oportunidades, tener paciencia y trabajar fuerte”, comentó Castro Devenish, quien estuvo un par de temporadas jugando en el fútbol portugués.



Además, “el clásico es especial, venimos cada día trabajando, corrigiendo esos errores. Estar muy atentos a las oportunidades en ataque, buscando el resultado a favor del equipo. En Nacional se trabaja muy bien, cada día voy aprendiendo y depende de cada uno para estar mejorando. Uno de mis ejemplos a seguir es Felipe Aguilar, lo escucho atentamente”.



En cuanto a la vuelta del público en mayor capacidad para este encuentro, Castro opinó que “vamos a contar con el apoyo de nuestra gente, queremos hacer un gran partido, darles una alegría y disfrutar este partido. Poco a poco voy sumando minutos y esta clase de partidos son muy lindos para jugar”.



Sobre su desempeño, Cristian precisó que “la oportunidad la da el cuerpo técnico, me siento muy cómodo jugando por cualquier perfil. La competencia es muy sana, cada uno luchando por lo suyo. Yo sigo trabajando para buscarme afirmar en el puesto como titular”.



Finalmente, agregó que “tengo mucha calma, mucha paciencia, trabajando día a día, muy fuerte. Estoy tranquilo, muy fuerte y cuando no me toca jugar, animo a mis compañeros. Los clásicos son juegos muy importantes, esta semana deberá ser productiva, estamos mentalizados y si puedo actuar, será mi primer clásico y esperemos que podamos conseguir la victoria”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8