¿Cómo manejar la presión de clasificar en Liga? Expertos dan claves

Hay 12 candidatos para 7 puestos. Hay muchos que debieron resolver sus líos antes y que se estacaron, otros que pescaron en ese río revuelto y algunos más que se han mantenido suficientemente cerca, pero todavía lejos. Es una pelea muy intensa por clasificar a los cuadrangulares de la Liga Betplay II 2022, en la que cualquier tropezón se pagará con un final traumático de temporada.

Desde la barrera es fácil criticar el bajón de Millonarios, las dudas de Santa Fe, la intermitencia del Pereira y el Once Caldas o la multitud de recursos de un Atlético Nacional o el mismo Junior, incapaces de hacer valer las fortunas de sus nóminas. Pero vivir la presión desde adentro es otra historia y es lo que FUTBOLRED ha querido poner de manifiesto: ¿cómo debe manejarse un equipo en estos momentos de altísima presión?



Entrenadores con experiencia en Primera A, un sicólogo de un equipo profesional y un preparador físico en competencia explican las pautas que hay que tener en cuenta en este momento definitivo de una temporada que para muchos es la frontera entre el éxito y el fracaso, el principio y el fin de un proceso, la diferencia entre tener trabajo y perderlo.

Desde la óptica del entrenador



¿Qué hacer y qué no en este momento de máxima presión? "Cuando hablamos de equipos de fútbol profesional, de nivel altamente competitivo, la presión es inherente a su actividad, donde el papel del entrenador cómo líder del grupo es fundamental para la orientación del grupo y poder mantener ese grado de responsabilidad y presión que demanda la misma competencia", explicó Arturo Boyacá, cuyo último equipo fue Patriotas Boyacá.



Antes que inventar nuevas maneras de trabajo, hay que confiar en la planeación: "Al comienzo de la temporada, En cada equipo existe una planificación de trabajo que se va ajustando de acuerdo a las necesidades del momento y su curva de rendimiento, de tal forma que se deben anticipar todos los eventos que pueden influir para cumplir con los objetivos, sin desconocer la complejidad y los factores impredecibles del mismo juego".



Blindar al grupo, en la era de las redes sociales, es clave: "cuando hablamos de jugadores profesionales, la crítica , la opinión de los especialistas y los comentarios de las redes sociales, son factores exógenos, que en nada debe afectar a deportistas con criterio y con un conocimiento amplio de su actividad . Nadie más apropiado para encontrar respuestas indicadas a las dificultades futbolísticas que los mismos protagonistas al lado de su cuerpo técnico", concluyó el DT.



A su turno, Arturo Reyes, DT de Barranquilla y quien por estos días vive la definición del Torneo Betplay, también dio su visión del tema: "lo importante es aferrarse a las certezas, y qué son las certezas , pues todo lo que ha traído al equipo hasta estas instancias, la mejor forma de afrontar la presión es trabajando todo lo bueno que hizo posible que estemos a 90 minutos de una clasificación".



Desde el punto de vista sicológico



No es que el fútbol sea un trabajo tan excepcional, pero sí que conlleva una presión importante: "la presión es una percepción del ser humano frente a una situación en la que uno está revisando antes que sucedan las cosas, con ideas sobre cosas que ya le pasaron a uno o le pueden pasar. En el caso de Millonarios, por ejemplo, en el partido contra el Medellín, ellos normalmente van a evocar situaciones incómodas y difíciiles de las últimas fechas y cuando van al partido ya pueden pasar también en el futuro, a las ideas de lo que podría pasar. Eso es muy humano, pensar de manera negativa sobre lo que puede pasar es normal, obviamente los profesionales juegan sus carreras, dinero, prestigio, y obviamente esa es la gran presión. Eso no se puede quitar, está en el deporte profesional y no hay cómo sacarlo del entorno, por eso se paga tanto dinero por competir a ese alto nivel, porque solo algunos pueden convivir con esa presión y gestionar esas emociones", explica el sicólogo Julián González, del equipo profesional de Fortaleza.



¿Cómo trabajarlo? "Lo único es, durante los entrenamiento, trabajar en esa proyección de lo que pasará en el partido, intentar ver esas situaciones de alta intensidad que influirán en las decisiones rápidas que hay que tomar, ahí vendrán esas situaciones de ansiedad y hay que asemejarse tanto como sea posible a eso. Después, el equipo debe convivir con eso: cuando uno pone su atención cien por ciento en el partido está mas ceca de aprovechar sus habilidades, si me quedo pendiente de lo que me pasó o me puede pasar después, a mí me pasó como jugador, hago que mi cerebro no se conecte con el juego, ahí tomo malas decisiones, erro el pase, es la atención lo que uno trabaja, estar en el umbral del tiempo presente. Se trabaja con meditación, mindfullness para fortalecer la concentración, reconectarse con el juego".



¿Y cuando viene el bloqueo mental, qué hacer? "Algunos jugadores simplemente no pueden responder a esa expectativa y eso genera emociones negativas, ansiedad, es un efecto rebote, me voy emocionalmente para abajo. Es difícil gestionar la redes, las críticas de periodistas, que no digan que se van a Europa, todo afecta y el rendimiento se afecta. A veces simplemente no puedo hacer cosas que otros creen que puedo hacer. A veces hay muchachos que quieren expresar más de lo que pueden a su edad y esa es la clave, si a los muchachos no les quitan esa presión va a ser todo más difícil. Necesitan recordar que el mérito es el colectivo, yo entiendo que es eso lo que me convierte en figura, que soy goleador por ellos, hay muy pocos que por sí solos hacen todo pero por eso son top en el mundo. El sufrimiento en el fútbol genera caparazón, todo al final hace parte del aprendizaje", concluyó González.



A la hora del entrenamiento



David Zuleta, preparador físico de Independiente Medellín, uno de los que esté a punto de firmar su clasificación, explica que lo mejor a esta altura es no cambiar radicalmente las rutinas y respetar el descanso.



"Se manejan las mismas cargas, obviamente en el grupo garantizamos 48 horas de recuperación post competencia, al día siguiente se hace trabajo de bajo impacto, tren superior y core, movilidad de cadera, y finalizamos con flexibilidad y crioterapia. Al segundo día de recuperación es más trabajo en cancha, unos 15 o 20 minutos enfocado en la parte aeróbica para alinear el ácido láctico y trabajo regenerativo. Todo se hace normal, lo que está bien hecho se sigue manejando", explicó.

"La presión no dejamos que afecte, sabemos que existe de hincha, medios, familias, etc, pero eso debe morir en cancha, siempre tenemos una idea que todo lo externo queda fuera y adentro ser un cuerpo armónico que se refleje en los entrenamientos y partidos. Nosotros damos tranquilidad al jugador, buenos conceptos, información y confiamos y seguimos por la misma línea siempre", añadió.



¿Es normal que a esta altura del año, con dos competencias y alta exigencia, el físico se impacte? "Es difícil mantener 24 jugadores sobre un mismo nivel, los que compiten sacan ventaja a los emergentes, y eso se refleja en el manejo de cargas, volumen de entrenamiento... Es importante cómo se planifica la pretemporada, algunos viene a conseguir el pico alta a mediados de temporada y van en alza, otros tiene un pico en las primeras fechas y tienen un descenso o una meseta y vuelven a subir, es todo relativo. Se maneja en cuenta a las cargas, la cantidad de partidos que hay en un semestre, porque hay torneos internacionales y dos torneos locales, y para eso hay que saber rotar y mantener el grupo a tope", concluyó.