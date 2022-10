Saque calculadora: cuentas de los 12 con opción de ir a cuadrangulares

¡Se apretó todo! La fecha 19, en vez de descartar candidatos, abrió la posibilidad de siete cupos entre los ocho mejores de la Liga Betplay II 2022 y ahora ya no hay manera de saber nada, salvo con calculadora en mano.

El único que, con 32 puntos y +8 en la diferencia de gol, puede decir que está clasificado es Águilas Doradas. Todos los demás se juegan la supervivencia en el campeonato. ¿Quiere saber qué debe hacer su equipo en la esperada última jornada? Sacamos la calculadora por usted y le hacemos las cuentas:



Deportivo Pasto (segundo, 31 puntos, +1 en diferencia de goles)

Ganar o empatar contra Medellín en el estadio Libertad lo clasifica. En caso de derrota esperará que no haya ganador en el duelo Santa Fe vs Once Caldas y que no ganen dos equipos entre Nacional, América y Junior.



Independiente Santa Fe (tercero, 31 puntos, -2)

Otro que necesita ganar o empatar, contra Once Caldas en El Campín, para clasificarse. Pero si pierde, que puede pasar como ya ocurrió contra Bucaramanga y Jaguares en los últimos instantes, necesita que pierda América, que no gane Junior y que Millonarios y Medellín no pasen del empate. La condena cardenal es la diferencia de gol.



América de Cali (cuarto, 30 puntos, +10)

El equipo de Guimaraes, remando desde atrás, se metió en la lista de privilegiados a fuerza de goles al Pasto (4-0). Ahora solo debe vencer a Unión Magdalena en Santa Marta para no depender de nadie. Si empata se expone a que por diferencia de gol lo supere Junior o por puntos Millonarios, Nacional, Medellín y Pereira. Si pierde necesitará que Medellín o Millonarios no sumen más de un punto, que gane Santa Fe, que Nacional no derrote a La Equidad, o que no ganen ni Bucaramanga ni Junior.



Once Caldas (quinto, 30 puntos, +4)

Solo necesita vencer a Santa Fe en Bogotá, con la ventaja de no sufrir por la altura. Si empata debe esperar que no gane Junior o Nacional y que Medellín o Millonarios no sumen más de un punto. Si pierde espera que Pereira no gane, que Millonarios o Medellín pierden los dos partidos y que no gane Junior.



Atlético Bucaramanga (sexto, 30 puntos, +3)

Necesita vencer a Pereira jugando de local. Si empata hará fuerza para que no ganen Nacional y Junior y para que Medellín o Millonarios no sumen más de un punto. Si pierde necesita que Medellín o Millonarios pierden sus dos partidos y que no gane Junior. El resultado entre Nacional y La Equidad también podría servirle.



Millonarios (séptimo, 29 puntos, +9)

Este miércoles enfrenta al Medellín en El Campín y el domingo a Alianza Petrolera en Barrancabermeja: un partido que gane y listo, pare de sufrir. Si empata esos dos partidos también podría alcanzar porque tiene +9 en la diferencia de gol, la segunda mejor del torneo. Si empata uno y pierde el otro esperará a que pierdan Nacional y Pereira y a que no ganen Junior y Unión. Incluso podría perder los dos partidos pendientes y avanzará si pierden Nacional, Pereira, Junior y Unión: clasificaría con 29 puntos.



Atlético Nacional (octavo, 29 puntos, +6)

Clasifica si le gana a La Equidad en Medellín. Si empata debe esperar que Millonarios o Medellín no sumen más y que no ganen Pereira ni Junior. Si pierde no tiene ninguna posibilidad.



Independiente Medellín (noveno, 29 puntos, +4)

Como Millonarios, tiene dos partidos para sumar tres puntos y no depender de nadie: en Bogotá contra el azul y el domingo de visita contra Pasto. Dos empates lo haría depender de que no ganen Pereira, Junior y Unión Magdalena. Si pierde sus dos partidos no tiene opción.



Deportivo Pereira (décimo, 29 puntos, +3)

Si le gana al Bucaramanga estará en los cuadrangulares. Con el empate podría avanzar si pierde Once Caldas, La Equidad no le gana por más de un gol a Nacional, Millonarios o Medellín no suman más de un punto y Junior no gana. Perder no le sirve para nada.



Atlético Junior (undécimo, 28 puntos, +3)

Si Millonarios le gana al Medellín el miércoles, Junior depende de sí mismo en la última fecha: clasificaría con una victoria contra Jaguares en Montería. Pero si Medellín suma debe esperar que pierdan Millonarios, Nacional y Pereira. El empate lo pone a esperar goleadas en contra de otros rivales. Si pierde, se le acaba la Liga.



Unión Magdalena (duodécimo, 28 puntos, -5)

Necesita ganarle al América y esperar a que Millonarios y Medellín no hagan más de un punto, que no ganen Nacional, Pereira o Junior o que pierda Once Caldas.



La Equidad (decimotercero, 27 puntos, +1)

Necesita vencer a Nacional en el Atanasio Girardot pero también que no ganen Pereira, Junior y Unión y que Millonarios o Medellín pierdan los dos partidos.