Lo bueno, malo y feo de fecha 19 en Liga: remate para alquilar balcón

Este fin de semana se disputó la penúltima fecha de la Liga Betplay II-2022, que apretó aún más las cosas de cara a los cuadrangulares semifinales.



El único que llegó con chances a esta jornada y que se despidió fue Envigado. Los demás sumaron y se mantienen en la pelea. Lo cierto es que se llegará a la fecha 20 sin clasificados, pues matemáticamente hasta el líder Águilas Doradas podría salir con una combinación de resultados.



Santa Fe, América y Bucaramanga fueron los más beneficiados. Ganaron y despejaron dudas, consolidándose entre los ocho. El que sufre más de la cuenta es Millonarios, que perdió contra Deportes Tolima, y cayó más posiciones. Después de ser puntero por varias jornadas, ahora es séptimo. Otro damnificado fue DIM, que no pudo pasar del empate y salió de los ocho.

Vea en resumen lo bueno, lo malo y lo feo de la vibrante fecha 19 de la Liga Betplay II-2022, que dejó todo abierto para la definitiva jornada 20 que se jugaría el domingo 30 de octubre, a las 4:00 pm, con partidos en simultánea.

Lo bueno

Águilas Doradas ganó y voló al liderato: Los dirigidos por Leonel Álvarez superaron 1-0 a Envigado en su nido y se pusieron líderes del campeonato, llegando a 32 puntos. Están prácticamente clasificados a los cuadrangulares. Tendría que suceder una tragedia, perdiendo por goleada y dándose otros resultados, para que se queden por fuera.



Santa Fe frenó al Cali de Pinto y escaló posiciones: El cardenal llegó con la urgencia de ganar en El Campín, no solo para sostener su invicto en casa este semestre, sino porque había dejado más dudas que certezas en sus últimas salidas. Llegó octavo a esta fecha y terminó tercero, después de vencer por la mínima al Cali, con gol de Andrey Estupiñán.



América goleó y entró a los ocho: Los 'Diablos Rojos' propinaron la goleada de la fecha al Deportivo Pasto y se metieron en la conversación. El triunfo en el Pascual Guerrero los metió cuartos en la tabla con 30 puntos, a solo 2 del líder. La buena noticia para los de Alexandre Guimaraes es que Iago Falque sigue inspirado y volvió a encontrarse con el gol.



Bucaramanga firmó la remontada de la fecha: Después de estar abajo en el marcador por 3-1, el leopardo sacó las garras y de la mano de Sherman Cárdenas consiguió llevarse 3 puntos de oro para su casa. Una victoria que los metió sextos en la tabla, después de haberse ubicado en la casilla 12. Fue uno de los equipos que más terreno ganó este fin de semana.



Junior hizo la tarea y se mantiene con vida: El rojiblanco tenía más obligación que necesidad frente al descendido Cortuluá y con doblete de Luis 'Cariaco' González consiguió 3 puntos claves. Saldrá por todo en la última jornada, en la que además de ganar debe esperar otros resultados.



Once Caldas sumó y está en la conversación: Aunque no lo hizo de la manera en la que esperaba, el 'Blanco-Blanco' sumó un punto en casa frente Alianza Petrolera, que quiso ser su verdugo y no le alcanzó. Apenas perdió una casilla en relación a la jornada anterior. Ahora es quinto con 30 puntos, los mismos de América y Bucaramanga.

Lo malo

Millonarios no levanta cabeza y encajó seis fechas sin ganar: El equipo de Alberto Gamero sigue perdiendo terreno importante. Esta vez cayó a manos del eliminado Deportes Tolima y perdió cinco posiciones en la tabla. Quedó tambaleando en el grupo, aunque todavía tiene un ahorro: jugará a mitad de semana un partido pendiente contra DIM.



Envigado despidió sus opciones de clasificar: Los naranjas llegaron a la fecha 19 con opciones pero la derrota contra Águilas los despachó. Serán espectadores en la definición de la Liga y jugarán una fecha por cumplir ante Deportes Tolima.



Nacional y DIM ceden terreno tras empates: Ninguno de los dos consiguió ganar y puso en riesgo su clasificación. Nacional igualó 1-1 en su visita al Pereira y descendió tres casilla en la tabla. Medellín tampoco pudo y firmó un empate sin goles con Jaguares, que lo sacó de los ocho. Llegaron sextos y ahora están novenos.

Lo feo

Polémicas arbitrales con Roldán y Gallo: En América-Pasto, Wilmar Roldán fue criticado por expulsar a Facundo Boné, con doble amarilla en menos de un minuto, al parecer por reclamos y algunos gestos que no le cayeron bien. Nicolás Gallo en Pereira-Nacional también se llevó grandes críticas por sancionar un penalti para los verdolagas, alegando una mano en el área, que no quiso reversar pese a ser advertido por el VAR.



Expulsados dejan a equipos cojos en el remate: La jornada del fin de semana dejó a seis expulsados, quienes se perderán la última jornada de la fase regular. Algunos se configuran en bajas sensibles para sus equipos, especialmente para aquellos que pelearán clasificación. Tarjetas rojas para Facundo Boné (Pasto), Quentin Danloux (Patriotas), Cristian Blanco (Bucaramanga), Alejandro Piedrahita (Pereira), Fabián Viáfara y Edwuin Cetré (Junior).