Clasificación a cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2022 en cifras

La última fecha de la Liga BetPlay II-2022 está para ‘chuparse los dedos’. El fin de semana previo al ‘Halloween’ será una verdadera tarde de brujas, aunque le dará dulce a 8 equipos, o a 7, pues ya hay un clasificado a cuadrangulares: Águilas Doradas.



El domingo 30 de octubre se jugarían hasta 8 partidos en simultáneo, para conocer a los clasificados: 12 equipos tienen aspiraciones matemáticas para disputar los siete cupos restantes.



Los partidos Deportivo Cali vs. Patriotas y Envigado vs. Deportes Tolima, se disputarían el sábado 29 de octubre, pues esos equipos ya están eliminados este semestre.



Ojo: el miércoles 26 se disputa un partido pendiente: Millonarios vs. Medellín; y si hay un ganador, estaría clasificándose y solo serían 6 cupos los que quedarían para el próximo fin de semana.



¿Cuáles son los partidos que definen la clasificación a cuadrangulares?



- Santa Fe vs. Once Caldas

- Atlético Nacional vs. La Equidad

- Alianza Petrolera vs. Millonarios

- Jaguares de Córdoba vs. Junior

- Unión Magdalena vs. América de Cali

- Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

- Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

- Cortuluá vs. Águilas Doradas