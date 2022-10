¿Se derrumban favoritos? ¿Sufren todo el año? Sorprendente estadística

Que la definición de la Liga Betplay suele ser emocionante a la hora de definir a los ocho clasificados, sin duda. A una fecha del cierre de este segundo torneo del año, diez equipos pueden sumar 32 puntos, con lo cual ni Águilas, que ya llegó a esa cifra, está asegurado en la siguiente fase, y hay una enorme combinación de resultados que a todos les da vida en la jornada final. Pero, ¿eso define la calidad del fútbol que se juega en el país?

Mirando los datos de efectividad (remates y opciones de gol / goles) de la Liga queda claro que todo puede pasar porque el juego de ataque es el talón de Aquiles en el torneo doméstico y eso lamentablemente no es nuevo ni en los últimos años ni en este 2022: en el primer semestre la efectividad fue de solo 11.4 por ciento, en Liga II es de 12,1 por ciento y en las últimas siete fechas es de 10.6 por ciento.



Después, al ver el rendimiento equipo por equipo, hay otras revelaciones interesantes, empezando por los habituales favoritos: Millonarios siempre sufre pálidas a la hora de las definiciones en Liga, pero, incluso sin haberse clasificado, mejoró su registro: tuvo 9 por ciento de efectividad en Liga I y en Liga II mejoró hasta el 12 por ciento. ¿Qué lo tiene entonces en tantos problemas? Que en las últimas 7 fechas, con 4 derrotas y un empate en Liga, el desplome fue evidente: su rendimiento es de apenas 6 por ciento.



Atlético Nacional hace sentir su poder en la recta final y es gracias a eso que logra llegar hasta el título (con 15 por ciento logró el título con Herrera y ahora va en 13 por ciento), Tolima pagó muy caro el desinfle en Copa Libertadores que se pasó a la Liga (pasó de 16 por ciento a 11 por ciento) y Junior no es mejor ni peor en juego ofensivo de Cruz Real a Comesaña (13 y 11 por ciento, respectivamente).



En un segundo escalón, Deportivo Cali, a pesar de los pésimos resultados, disparó su efectividad (pasó de 8 a 14 por ciento); Santa Fe no mejoró su juego ofensivo con la llegada de Arias (14 por ciento con Cardetti y 13 por ciento hoy); Unión Magdalena conservó la categoría porque fue el mejor de frente al arco (pasó del 5 al 16 por ciento); el líder Águilas está arriba gracias a su equilibrio defensivo más que su pegada y equipos como DIM, Pereira y Pasto tienen hoy la primera opción porque mejoraron su rendimiento del primer al segundo semestre de manera notable.



Estos son los registros de Sofascore, comparando datos de todo el 2022 en materia ofensiva:



Apertura 2022



Jaguares: 16%

Tolima: 16%

Atlético Nacional: 15%

Bucaramanga: 14%

Santa Fe: 14%

Junior: 13%

Envigado: 13%

Alianza Petrolera: 12%

Deportivo Pereira: 12%

Cortuluá: 12%

América de Cali: 11%

DIM: 11%

Deportivo Pasto: 10%

La Equidad: 10%

Patriotas: 10%

Millonarios: 9%

Águilas: 9%

Once Caldas: 8%

Deportivo Cali: 8%

Unión Magdalena: 5%



Total: 11.4%





Finalización 2022



DIM: 18%

Unión Magdalena: 16%

Deportivo Pereira: 14%

Deportivo Pasto: 14%

Deportivo Cali: 14%

Atlético Nacional: 13%

La Equidad: 13%

Santa Fe: 13%

Millonarios: 12%

Bucaramanga: 12%

Envigado: 12%

Junior: 12%

Once Caldas: 12%

Tolima: 11%

Patriotas: 11%

Alianza Petrolera: 11%

Águilas: 11%

Jaguares: 9%

América de Cali: 9%

Cortuluá: 5%





Total: 12.1%



Efectividad en últimas 7 fechas



DIM: 18%

La Equidad: 17%

Deportivo Pereira: 15%

Deportivo Pasto: 15%

Santa Fe: 14%

Tolima: 14%

Bucaramanga: 12%

Envigado: 11%

Atlético Nacional: 10%

Deportivo Cali: 10%

Unión Magdalena: 10%

Águilas: 9%

Patriotas: 9%

América de Cali: 8%

Alianza Petrolera: 8%

Jaguares: 7%

Junior: 7%

Cortuluá: 7%

Millonarios: 6%

Once Caldas: 6%



Total: 10.6%