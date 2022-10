Nacional no cambió el libreto y resignó puntos en Pereira: análisis

Atlético Nacional sigue sin ganar en la Liga BetPlay II-2022. Esta vez empató contra Deportivo Pereira y ya van tres partidos consecutivos en los que el conjunto verdolaga sigue cediendo puntos y complicando su clasificación. A continuación, cinco aspectos de los dirigidos por Paulo Autuori tras este 1-1 en el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Definición: Aparte del penal, Nacional generó 12 remates, de los cuales cuatro fueron a puerta. El equipo no logró ser eficaz y su desesperación hizo que no lograra generar mayor peligro.



Jefferson Duque: Sigue siendo infalible a la hora de cobrar penales. Sin embargo, en jugadas ofensivas no logra marcar diferencia ni en lo físico, ni arrastrando marcas. Parece que fuera un mandato ser titular y estar todos los partidos.



Posesión: Con el 57 por ciento del total de la posesión, Nacional controló la pelota, pero le faltó ser determinante.



Pelota quieta: Nacional no logró marcar diferencia, ni en los centros, tampoco en la pelota quieta, donde los lanzamientos terminaban en la tenencia del rival.



Incertidumbre para la última fecha: Aunque depende de sí mismo, Nacional llegará presionado para el último partido del todos contra todos frente a La Equidad en el Atanasio. Si se suma que el equipo verdolaga celebrará el día del hincha y que bajo estos festejos, el equipo verdolaga no ha podido ganar desde 2017, agrega más peso a la mochila.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8