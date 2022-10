¿Por qué Millonarios hizo crisis y aún no clasifica? Debate FUTBOLRED

En sus últimos siete partidos, Millonarios perdió 5 y empató 2. De hecho, su última alegría data de hace un mes, el 21 de septiembre, cuando le ganó 1-0 a Junior en Barranquilla por Liga Betplay.

Pasaron cinco partidos aplazando la clasificación y del liderato la descolgada va en el puesto 7 de la tabla, con 29 unidades. Todos han ido pasado derecho mientras el azul se estancó en resultados, en fútbol, en actitud. ¿Cómo explicar la crisis del equipo que mostró el juego más vistoso en el arranque de la competencia?



FUTBOLRED consultó a expertos para entender a dónde se fue el fútbol ofensivo, letal y asfixiante que despertó la envidia de muchos en la Liga Betplay. Estas fueron nuestras preguntas y abajo aparecen las respuestas del desconcierto azul.



Preguntas: ¿Cómo explicar la imposibilidad de Millonarios de certificar su clasificación a cuadrangulares después de haber sido el mejor equipo de la Liga Betplay: ¿cuál es la razón del bloqueo?



Respuestas de expertos:



Gabriel Meluk

Editor de deportes de El Tiempo



1. Millonarios, incluso cuando era líder, tenía problemas de efectividad. En la tabla de Dimayor, al inicio del campeonato, era décimo, y era líder: creaba mucho para los goles que metía. Entre agosto y septiembre, la metió Gómez, los dos Ruis, Macalister y los jugadores mejoraron la efectividad, pero en el último mes quedaron otra vez al descubierto, básicamente porque en los últimos 7 partidos, contra América y Santa Fe hicieron goles pero no lograron resultados y eso los liquidó, fue un mazazo. Contra América tuvo Macalister el 3-11 y salió 2-2 y contra Santa Fe, después de ganar 2-0, perdió 3-2 en los últimos diez minutos. De eso el equipo no se levantó.



El problema es que en octubre el equipo recayó en su falta de efectividad y eso influyó en una cosa en el juego: para reencontrarse intentó apegarse a su estilo de tener la pelota y ahí se equivocó porque se cambió la presión por la lentitud a la hora de quedarse con la pelota; el ejemplo claro fue el partido contra Tolima. El más rápido era Pereira, pero él hizo que el equipo fuera lento y en esa lentitud el equipo se hizo lento, predecible. Si el equipo tiene un problema de efectividad y crea menos opciones, ahí está la tormenta perfecta.



Tito Puccetti

Narrador y analista de DirecTV y Win Sports



Millonarios es un equipo de muy fuerte proyecto, una idea muy clara, pero nos acostumbramos y dio la sensación de que era una gran nómina cuando, si analizamos puesto por puesto, tal vez el único jugador con pasado, experiencia y condiciones diferentes es el arquero, que se ha equivocado increíblemente, en esta racha que empezó con la expulsión de él contra Once Caldas. A partir de ahí arrancó un bajón en su rendimiento, en resultados fue un poquito más adelante. Millonarios no es el mejor equipo de la Liga Betplay, es la mejor idea y el mejor proyecto, pero cuando no tiene la mejor nómina cualquier pequeña afección termina complicando al colectivo, y como tiene muy, muy poquitos jugadores, un pequeño bajón, al depender de jugadores tan jóvenes, que era figuras y hacían los goles, pues ahí hay razones importantes.



Nicolás Samper

Analista en RCN Radio, ESPN y columnista de FUTBOLRED



Que los que se encargan de salirse del libreto están completamente apagados. Tanto Ruiz como Gómez dejaron su fútbol en el camerino desde hace varias fechas y él contar con individualidades que no están finas, hace que el plan de Gamero se vuelva repetitivo y sin repentización. Y es un equipo muy pegado a su libreto, sin opción de imaginar algo distinto.



Julián Capera

Analista en ESPN y columnista de FUTBOLRED

Hay varias razones: lo primero, durante un pasaje importante del torneo no pudo contar con su equipo principal porque siempre hubo algún ausente, Juan pablo Vargas con Costa Rica, Llinás y Montero en Selección Colombia, después Daniel Ruiz y Andrés Gómez; la lesión de Larry Vásquez, y eso ratifica que Millonarios tiene uno de los mejores 11 del país, para mí lo sigue teniendo, peor no tantas alternativas en el banco de suplentes ante las ausencia de jugadores. Coincide también con un bajó futbolístico individual de la mayoría de las piezas que permanecieron aún durante esa época y probablemente con algo de relajación cuando se sintió la clasificación tan cerca tal vez se desaceleró un poquito y cuando se quiso retomar no fue tan fácil.



Pregunta: A la hora de las culpas, qué le cabe al técnico Alberto Gamero y qué a jugadores como Daniel y Luis Carlos Ruiz, Andrés Gómez, Montero, Silva y demás figuras?



Gabriel Meluk

Es evidente que la gran responsabilidad es de los jugadores, este problema ya lo había tenido Gamero y, pro el contrario, ha sido elogiado por as formas y maneras e su equipo, por l intención de jugar al ataque, de presionar al rival, pero hubo un bajón de los jugadores que no volvieron a meterla. Hay tres equipos a los que les pasa lo mismo: los Yankees, la Selección Colombia de Reinaldo Rueda y Millonarios.



Tito Puccetti

Es una situación atípica de Millonarios porque depende de Andrés Gómez que tiene 20 años, de Luis Carlos Ruiz que duró dos años sin jugar, viene de ser goleador de un equipo que fue al descenso, y que es muy diferente y le daba espacio para hacer goles, Daniel (Ruiz), otro muchacho que está empezando a vivir. Montero sí tiene responsabilidad por si figura. Silva, siempre jugó bien y fue buen líder. Está viviendo una situación normal, es normal que Millonarios tenga estos problemas, aparentemente por la caída, pero hace un mes y medio nadie en el gran público del país sabía quién era Dewar Victoria, si analizan posición por posición, Millonarios tiene muy poquita nómina y si la cabeza de Vargas, uno de los principales está en Catar, uno puede entender por qué Millonarios está en estos problemas.



Nicolás Samper

A todo el mundo le caben culpas en este proceso. A Gameronle cabe la responsabilidad de no tener claro un plan B cuando el plan A falla; a Luis Carlos Ruiz no tanto: no fue fichado como un goleador. Es un jugador que hace goles que es distinto y ha hecho lo suyo. Silva y Ruiz han entrado en irregularidad constante, igual que Gomez y Montero, como arquero, no ha demostrado aún con Millonarios la importancia de su fichaje.



Julián Capera

Responsabilidad compartida. De los directivos porque no han armado un equipo que tenga alternativas suficientes para suplir esas bajas de las que hablamos. Responsabilidad de Gamero que acepta un equipo en esas condiciones y no ha encontrado alternativas tácticas para salir de este bache. Y de los jugadores tal vez la más grande porque a pesar de las equivocaciones de directivos y cuerpo técnico, los únicos que tienen la capacidad de torcer el camino o enderezarlo son ellos, que van a la cancha.



Pregunta: ¿Le alcanzará a Millonarios para clasificarse a cuadrangulares y, más que eso, para ganar la Liga como se esperaba hasta septiembre, cuando vino el bajón?



Gabriel Meluk

No sabría qué decir... en teoría ganando uno de los dos que quedan debería clasificar, contra Medellín es mano a mano y contra ellos por Copa Colombia jugó muy bien en Medellín y ganó 2-0, pero ellos metieron un sustazo en Bogotá y con la efectividad que encontró Millonarios en Ruiz logró empatar. SI Millonarios encuentra eso ganará uno de los dos, un rival al que eliminó en Copa, en teoría ganando uno de los dos debería entrar.



Tito Puccetti

Creo que va a clasificar, pero va a tener problemas, los hinchas van a tener mucha angustia en estos dos partidos, esta situación va a servir para ver que pese a tener el proyecto, salir de problemas, dominar a otros equipos, todo eso que nos hizo hablar tan bien de Millonarios, el jugador vive en carne propia que eso para ser campeón en Colombia no sirve de nada, habrá que bajar la cabeza, volver a salir de abajo para intentar ser campeón, este proyecto tan lindo de tres años, buen fútbol, arrancarle aplausos a los hinchas rivales va a quedar muy cojo, porque conozco nuestra cultura y a nuestros hinchas, si no tiene un título. Esto le servirá para las finales y el segundo partido contra Junior, porque la gente en siete partidos lo abandonó, la gente en 7 partidos abandonó un proceso de tres años, a Millonarios lo dejaron solo, muy pocos siguen apoyando y eso lo debe entender el jugador si no gana.

​

​Nicolás Samper

Ojalá. Lo qué pasa es que por su manera actual de jugar no pareciera alcanzarle, más con los rivales que faltan: Medellín, que con el empate ante jaguares quedó con obligación y Alianza, que en anteriores copas ha eliminado a Millonarios. Barranca bermeja no es una plaza sencilla.



Julián Capera

Sigo creyendo que Millonarios va a clasificar , los ahorros le permiten seguir teniendo grandes posibilidades en este remate de la Liga, un partido de local aunque sea ante un rival bravo y uno ante los que más pobres se han visto en esta Liga, que es Alianza Petrolera, así que creo que Millonarios clasificará. Y después de eso arranca otro campeonato, hemos tenido ejemplos de equipos que cabalgan todo el torneo y son campeones y otros que se meten por la ventana, otros que tienen una mala racha pero logran clasificar y son campeones, recientemente Nacional, cuando fue campeón el último torneo, tuvo 5 o 6 partidos sin ganar, luego fue campeón. Lo importante es meterse como sea, aún jugando feo, y después ser consciente que vuelve a empezar otro torneo y está en igualdad de condiciones con los demás que clasifiquen.