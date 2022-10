Alberto Gamero: ‘Sufrimos por el gol pero lucharemos hasta el final’

El momento de Millonarios no es alentador. Una nueva derrota contra Tolima, que desdibuja todo lo que venían haciendo los de Alberto Gamero, quedándose en el pasado. La clasificación para los azules puede complicarse, por lo que ganar contra Medellín es una obligación.



El estratega de Millonarios, habló en rueda de prensa, acerca de lo que fue la derrota contra los tolimenses, que lo mantiene en vilo con 29 unidades y sin clasificar a cuadrangulares.



Complicación de Millonarios de cara al gol: estamos sufriendo por el gol, es la verdad. Nos hemos dado cuenta de eso, tratamos en cada partido de mejorar, a pesar de que fue un partido no muy vistoso, por momentos Tolima intentaba, nosotros intentábamos. Llegamos esporádicamente y no logramos concretar.



En el momento menos pensado, en pelota quieta, nos descuidamos. Ese fue el partido. Ha sido la monotonía de los últimos partidos, llegamos y no las metemos. Nos están llegando. Tengo la sensación de que no estamos como los favoritos, también estamos pensando que dependemos de nosotros, no de nadie. Lucharemos hasta lo último.



¿Qué ocurre en la interna de Millonarios? Fuera de lo futbolístico: yo no estoy cabizbajo, tenemos dos partidos para clasificar, dependemos de nosotros. El partido de hoy, el pasado, yo hago la pregunta ¿fuimos superados por Tolima? Ahí es donde yo radico que el problema no es futbolístico. Lo que hicieron hoy no fue para perderlo. No es un aspecto futbolístico, para decir que tenemos que cambiar algo.



Tolima nos llegó una o dos veces. En estos dos partidos, Tolima y Pereira nos llegan tres veces y nos hacen dos goles. En cambio, nosotros llegamos 10 veces y no la hacemos. Hay que trabajar lo mental, la ansiedad. Tuvimos la mala suerte del tiro libre de Ruiz. Todas esas cosas son las que nos preguntamos en el equipo. Créanme, no sé cómo explicarles que en el grupo no hay rencillas.



Hay alegría en ese grupo. Ojalá puedan ver los entrenamientos, son de alegría, satisfacción. Estamos en este bache que nos agarró, no nos deja hacer el gol. Haremos todo el esfuerzo para clasificar, después, a pelear el partido de Copa BetPlay.



Trabajo desde lo mental en Millonarios para mejorar el nivel: tenemos el psicólogo, habla individualmente con los jugadores. Tenemos a Pablo Jacose, él nos brinda charlas y muestra vivencias en estos momentos, nosotros las hacemos, miramos, nos motivamos. Estuviera preocupado cuando la cosa no anda. Me dirán que digo lo mismo, el fútbol es ataque en defensa, nos defendemos y no nos llegan. El fútbol tiene dos fases.



Hay cosas que hacemos bien, pero nos está faltando esos ‘cinco pal peso’ pero no diré que ellos no hicieron nada. Nos equivocamos en el gol, no era marca de Cataño. En lo defensivo, teníamos un equipo en frente que ataca bien. No nos crearon jugando en Ibagué, es bueno, pero no llegamos. Hay que analizar y afinar la puntería, que vaya al arco y que sea gol.



Contra Patriotas llegamos 19 veces y no hicimos un tiro al arco. Estamos convencidos que tenemos un par de partidos para meternos.



Movimientos en el inicio del partido con los cambios: no pienso en eso, en el primer tiempo fue manejado y controlado. Terminamos a ceros. La idea era esa, es una de las maneras para que los muchachos sientan o estén con la cabeza tranquila. Como en Daniel y Gómez, no darles toda la responsabilidad. Valencia y Quiñones hicieron un buen trabajo, así no tuvieran las opciones.



La idea era esa, que los extremos remataran el partido, mejor en lo físico. Entraron bien. No veo donde regalamos 45 minutos. Hace parte de qué podemos mejorar, cambiar. Lo mejoramos y entraron bien en el primer y segundo tiempo.