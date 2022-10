Millos agoniza entre burlas: ni Shakira se salvó de chaparrón de memes

Millonarios cayó este sábado en su visita a Deportes Tolima y sigue complicando su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Una situación que cada vez preocupa más.



El equipo de Alberto Gamero no ha podido ganar en los últimos siete partidos y sigue viéndose menguado su nivel. Ya sin muchos ahorros, pues apenas les quedan dos partidos (uno pendiente ante DIM), a los capitalinos no les resta sino ganar lo que queda para no quedarse por fuera de los ocho y hacer un papelón en la Liga que tuvieron gran favoritismo.



La caída ante su 'bestia negra', Deportes Tolima, con anotación de Rodrigo Ureña, fue motivo de burlas y memes en redes sociales. Pero, ¿qué tiene que ver Shakira en todo esto? Su reciente canción "monotonía" y el video musical, que es un hit mundial, no escaparon de los memes. Véalos.