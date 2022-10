Juan Pablo Vargas habló de su lesión: ¿Preocupa para el Mundial?

Juan Pablo Vargas se convirtió en uno de los jugadores fundamentales para Millonarios. No solo por su aporte en defensa, sino por la salida con la pelota y opciones para sumarse al ataque.



El costarricense salió a hacer un remate de media distancia. Tuvo el inconveniente en su pie derecho, que en la imagen de televisión, mostró cómo se lo dobló. Atención de los médicos e intentó regresar. Pese a esto, terminó dejando la cancha al minuto 43, en medio de los dolores.



Las alarmas se encendieron en Millonarios y Costa Rica, a menos de un mes para el inicio de Catar 2022. El central habló en rueda de prensa y esclareció la situación “Con el tema de la lesión, posiblemente sea un esguince grado 1 o 2. Estoy bien, no fue de gravedad. Existe el dolor en el momento que no permite continuar, porque hay un compañero que está al 100% y que puede ingresar. Con un dolor así se puede estar mermado, además, con la precaución de que pueda empeorar”.



Concluyó con “Cuando entro, quiero hacer el pase y sentí limitada la movilidad del tobillo. No quería arriesgar a que fuera algo peor. Aclarar que no es una situación alarmante, nada que tenga que sufrir. Posiblemente estaré de vuelta”.