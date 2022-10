¿Santa Fe se quedaría sin técnico? Surgen rumores con Alfredo Arias

Santa Fe ha tenido altos y bajos en la Liga BetPlay, sin embargo, el mimso Alfredo Arias ha destacado la labor de sus dirigidos, sobreponiéndose a todas las dificultades que se han encontrado en el camino. La victoria contra Cali les brindó una oportunidad clara y en sus manos, de clasificar a cuadrangulares.

#Wanderers: Estan muy avanzadas las negociaciones para que Alfredo Arias sea el entrenador del Bohemio en la Temporada 2023. El DT campeón del Clausura 2014 se desempeña actualmente en Independiente Santa Fe. pic.twitter.com/56bbj00OAQ — Iván Buela Cardozo (@IvanBuela98) October 23, 2022

Terceros en la tabla de posiciones, con 31 unidades y con el duelo contra Once Caldas, en su casa, para definir la clasificación. Sin embargo, surgen rumores de una eventual salida de Alfredo Arias para el 2023.



De acuerdo a información del periodista uruguayo Iván Buela, el estratega tendría todo para llegar al Wanderers de ese país “Están muy avanzadas las negociaciones para que Alfredo Arias sea el entrenador del Bohemio en la temporada 2023. El técnico campeón del clausura 2014 se desempeña actualmente en Independiente Santa Fe”.



Pese a esa información, desde la información que llega en Santa Fe, no hay nada relacionado que les haga pensar que el técnico que el estratega decida hacer maletas y partir para la próxima temporada. Por lo pronto, los cardenales cerrarán el todos contra todos enfrentándose al Once Caldas.