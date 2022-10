Once Caldas se metió a los ocho de la Liga II, aunque no como quería

Once Caldas tuvo un partido complicado contra Alianza Petrolera, en el cierre de la fecha 19 de la Liga BetPlay II-2022. En su último partido de local en el ‘todos contra todos’, le alcanzó para meterse a los ocho mejores de la tabla de posiciones, pero no pudo ganar: fue 1-1 en el Palogrande.



De hecho, sufrió más de la cuenta, pues a los 9 minutos Leonardo Saldaña anotó el 0-1 para Alianza, complicando al Once. Y aunque tuvo falencias futbolísticas en el primer tiempo, mejoró con el paso de los minutos y le puso ganas para no perder.



Comenzando la senda parte, a los 51 minutos, una jugada de pelota quieta le quedó a Fáiner Torijano, quien empató 1-1 para el equipo de Manizales.



Desde ese momento, en un terreno enfangado, trató de ir por la remontada y sumar los tres puntos en casa, pero fue preso de la ansiedad y no pudo anotar el esperado gol del triunfo.



Con 30 puntos, Once Caldas es quinto en la Liga II, y definirá su clasificación en Bogotá, cuando visite a Santa Fe en la última jornada.