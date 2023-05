'Tino' Asprilla y su férrea defensa a los indisciplinados en Junior

Al que no le cayó muy bien la decisión de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, de castigar a Luis 'Chino' Sandoval por indisciplina, fue a Faustino 'Tino' Asprilla. El exfutbolista cree que no es una situación que amerite una decisión tan drástica. Cabe recordar que el entrenador le había avisado al delantero que no lo tendrá más en sus planes.



Y es que el escándalo de la semana en Junior no solo involucra al 'Chino'; también a César Haydar, Walmer Pacheco, Ómar Albornoz y José Ortíz. Incluso, la prensa en Barranquilla aseguró que el técnico empezó a implementar el alcoholímetro y dejará al margen a quienes salgan positivos.



En medio del programa Espn F360, 'Tino' Asprilla contó su experienca en el fútbol inglés y recordó que es común de lo que parece. ¿Se fue en contra del 'Bolillo'?

"Me encontré con un manicomio de país en el que ha pasado de todo. Casi echan a un jugador en Junior. En Newcastle llegan borrachos todos los días y no veo que echen a nadie. No creo que sea para echarlos del equipo" y dejó claro que "No estoy defendiendo" a los indisciplinados en Junior.



'Tino' le dijo a sus compañeros de Espn F360 que "si se van a vivir a Inglaterra se dan cuenta que allá toman las cosas de otra forma. Contó también que "me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la rasca y el entrenador los mandaba a la casa, les metía una multa, pedían perdón y solucionaban la cosa. Nunca vi que echaran a nadie".



Finalmente, dijo que 'Chino' Sandoval "no ha ganado todavía nada y ni siquiera es titular, pero ya de ahí a sacarlo...", criticando de frente la medida tomada por el técnico antioqueño.