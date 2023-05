Escándalos de indisciplina en Colombia: Dayro, Manga y ahora Sandoval

ARCHIVO CEET

Jaime Córdoba llegó a Atlético Nacional en mayo del 2010, pero no jugó mucho por sus actos de indisciplina. Años después contó: "Los dueños me dijeron que estaban muy contentos conmigo y que me iban a comprar, pero empecé faltar a la disciplina, hasta que no fui a una práctica. Son muy serios, y me sacaron".