Indisciplina en Junior habría llevado al 'Bolillo' hasta las lágrimas

En las últimas horas se conoció que el Junior, que está peleando clasificación a Cuadrangulares Semifinales, estaría pasando un mal momento en la interna, por cuenta de la indisciplina de algunos jugadores. Un tema de nunca acabar en el rojiblanco.



El Heraldo contó que Luis 'Chino' Sandoval llegó al entrenamiento del lunes en la tarde, después de un día y medio de descanso, en un estado que molestó al técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, quien le habría informado que no contaría más con él en el remate del campeonato.



De igual manera, Habla Deportes de Barranquilla aseguró que Sandoval no era el único jugador con problemas en Junior. El nuevo acto de indisciplina involucra a Ómar Albornoz, César Haydar, Walmer Pacheco y José Ortíz.

El Heraldo contó este martes que el 'Bolillo' Gómez se dejó ver afectado tras confirmarle al 'Chino' Sandoval que "conmigo no vas más”. Aseguran que el entrenador, quien días antes lo destacó y le agradeció por su "buen comportamiento", habría llegado incluso a las lágrimas.



"Lo aconsejó y le recalcó seguir por ese sendero tranquilo. Por eso su desazón lo llevó hasta las lágrimas", mencionó el diario barranquillero. Además, aseguran que Gómez reunió al grupo de jugadores y comunicó su tajante decisión de no contar más con los indisciplinados. "Advirtió que durante su mando no toleraría situaciones de indisciplina".



Junior cayó (2-0) el sábado frente a Once Caldas y pese al resultado, el técnico decidió darles descanso desde el domingo hasta el lunes en la tarde cuando los citó a entrenamiento. Ahora, el equipo se prepara para el remate de la fase regular que será ante Pereira el sábado 13 y a mitad de la próxima semana contra Huila.



Los rojiblancos marchan octavos en la tabla de posiciones, con 24 puntos (6 victorias, 6 empates, 6 derrotas) y tendrán que ganar sus dos partidos para estar en Cuadrangulares Semifinales.