‘Bolillo’ castigó a ‘Chino’ Sandoval: llegó con tragos a entrenamiento

Junior de Barranquilla dirigido por Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez perdió recientemente contra Once Caldas y el equipo tiburón quedó con la obligación de ganar sí o sí lo que le queda para asegurarse un cupo a los cuadrangulares finales.





Sin embargo, después del partido contra Once Caldas, no todos los jugadores de Junior decidieron recuperarse del fuerte golpe, pues según dio a conocer El Heraldo, el jugador Luis ‘Chino’ Sandoval llegó al entrenamiento del equipo en estado de alicoramiento y ‘Bolillo’ Gómez decidió apartarlo de las prácticas.



Cabe mencionar que ‘Chino’ Sandoval es uno de los jugadores con más indisciplina del Junior y al mando de Arturo Reyes, no era controlado, pero sus comportamientos fuera de las canchas había mejorado desde la llegada de ‘Bolillo’ a la dirección técnica, e incluso le había dado más continuidad y figurando.



Sin embargo, el jugador recayó en sus problemas con el alcohol y Hernán Darío Gómez habría tomado la decisión de no tenerlo en cuenta para próximos partidos que son cruciales para la clasificación. Por lo pronto, no aparecería contra Deportivo Pereira por fecha 19 de Liga.



🚨 Confirma el @elheraldoco que el jugador Luis ‘Chino’ Sandoval llegó en estado de alicoramiento al entreno del lunes, tras perder 2-0 en Manizales y NO será tenido en cuenta por el DT. pic.twitter.com/P2TpWOWjGr — La Página Rojiblanca (@LPRojiblanca) May 9, 2023

Por ahora, Junior deberá seguir preparándose sin el ‘Chino’ Sandoval y contra Pereira el próximo sábado 13 de mayo esperan volver a la victoria para seguir con ilusiones de quedarse en los ocho clasificados. Actualmente, el tiburón es octavo con 24 puntos.