Dura acusación a Dayro Moreno: 'Se lleva a beber a los compañeros'

En medio de los hechos de indisciplina que se reportan en Atlético Junior y que ya hicieron que cinco jugadores fueran separados provisionalmente de la institución, nuevos rumores de malos comportamientos rondan en la Liga Betplay.

Según el periodista César Augusto Londoño, un jugador con historial de hecho de indisciplina, a quien inclusive despidieron de Atlético Nacional, sería una mala influencia en su club.



La fuerte acusación fue nada menos que contra Dayro Moreno, uno de los veteranos delanteros que actúan en el fútbol profesional colombiano.



"Hay jugadores, y voy a mencionar a Dayro Moreno, que son bebedor. El jugador entrena, no falla a los entrenamientos, es el primero de la fila y el que más corre. Pero tiene un problema grave. Se lleva a beber a los compañeros y a los pelaos jóvenes. Eso es fatal y eso no lo puede hacer Dayro", dijo Londoño en el programa 'El Pulso del Fútbol' de la emisora Caracol Radio.



“Cualquiera dirá que la carrera de Dayro con fiesta y todo ha sido maravillosa. Yo quiero decir que Dayro, donde tuviera la disciplina de un Falcao, un Cuadrado o un Jackson, todavía estaría en Europa”, complementó su compañero, Juan Felipe Cadavid.



Se espera una respuesta oficial del jugador, pero en realidad lo que más preocupa es el síntoma general que son estos hechos de indisciplina en el torneo local. Ya Hernán Torres en su momento en Deportes Tolima y ahora, en medio de la crisis, Hernán 'Bolillo' Gómez en Atlético Junior, han tenido que acudir a 'alcoholímetros' para saber en qué condiciones llegan sus jugadores a entrenar. ¿Pasará lo mismo en Once Caldas?