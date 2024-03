Atlético Nacional mejoró pero crisis sigue: DT's aconsejan soluciones

Atlético Nacional no perdió (0-0) en su visita a Atlético Junior, campeón vigente de Liga Betplay, y esa ya fue una buena noticia, en medio de un clima de altísima tensión por culpa de los malos resultados.

El verde se mira en un deshonroso puesto 16 de la tabla de la Liga I 2024, con solo 9 puntos de 27 en juego, y además eliminado de la Copa Libertadores a manos de un modesto nacional de Uruguay (4-0 global), un terrible golpe en lo deportivo pero especialmente en lo económico, pues se dejaron de percibir cerca de 4 millones de dólares.

No funcionó Jhon Bodmer, hizo lo que pudo el interino Juan Camilo Pérez y finalmente se eligió a Pablo Repetto como entrenador y capitán de un barco que enfrenta una auténtica tormenta y llega con la obligación de ser campeón para salvar de alguna manera la temporada.

¿Cómo salir de tantos y tan gruesos problemas? Para Wilmer Cabrera, exitoso entrenador en la MLS y en las selecciones juveniles de Canadá, el tema empieza por asumir responsabilidades entre todos los protagonistas: "​Millonarios tiene una estabilidad institucional, pero creo que eso no lo tiene Nacional. Está desmembrado el proceso. Veo la necesidad de volver a reunir al club, que está conformado por directivos, cuerpo técnico, jugadores, staff e hinchada, eso es un club y todos deben estar en una misma página para funcionar, para salir adelante. El club es como una familia, los problemas uno los resuelve cuando está unido, pero si el papá va a un lado y la mamá a otro y los hijos a otra se desmorona todo el sistema, así funciona en un club. Nacional es el más ganador a nivel internacional, necesitan volver pero la responsabilidad no es solo de un actor, todos tienen responsabilidad"., dijo el DT en charla con Contraataque de FUTBOLRED.

El otro punto clave es dejar de ver la causa del problema afuera, ver la espina en el ojo ajeno y la viga en el propio: "​Necesitamos tener conciencia, dejar de señalarnos los unos a los otros. Todos nos equivocamos, se puede tener un fracaso pero hay que dejar de culparse y cerrar un poco las puertas internamente, reunirse y reconocer y exponer los problemas, tanto la junta directiva, como el cuerpo técnico, jugadores e hinchada, qué pasa, sin culparse, reconociendo que se ha tocado fondo, tomarse de las manos todos y empujar hacia adelante", añadió Cabrera.

Nadie dijo que será fácil, pero sin duda es necesario: "​Los jugadores deben entender que va a ser duro, que habrá cosas feas, porque eso también está en el fútbol, pero si muerden, trabajan duro y se apoyan recuperarán confianza. Y la hinchada entender que no pueden darle la espalda al equipo, a apoyar, a tener paciencia, entender que es un momento crítico del equipo que no es lindo pero hay que estar juntos en esto. Si no la solución no llegará", afirmó.



A su turno, Luis Fernando Suárez, ex DT del verde y mundialista con Ecuador y Costa Rica, coincidió en resolver los líos internamente: “Si hay alguna situación interna de conflictos internos, hay que abordarlos y, no sé si solucionarlo, pero sí que sea más importante el club que esas situaciones. En este caso lo principal para el técnico que llega es hacer un diagnóstico de lo que pasa en el interior del equipo. Sentarse no solo con los referentes, sino con todo el mundo”, dijo en El Alargue de Caracol.



Más allá de que la HV de Repetto y de saber si es o no idóneo, su preocupación es otra: "Hay algo que es más importante que cualquier otra cosa y es el sentido de pertenencia. Un entrenador debe estar pensando en eso... El carácter de un jugador se nota cuando tiene esta clase de compromisos. Un jugador es bueno por sus condiciones, por su talento, pero también por su carácter y personalidad cuando afronta toda esta clase de compromisos, esta clase de situaciones como las que hoy vive Nacional", concluyó.