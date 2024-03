Harlen Castillo lloró por crisis de Nacional: impotencia y perdón

Harlen Castillo fue la figura del partido en el que Junior de Barranquilla y Atlético Nacional empataron 0-0 este sábado en el estadio Metropolitano, en disputa de la fecha 10 de la Liga BetPlay I-2024.



El resultado que sacó el verdolaga corta una racha de derrotas en Liga y Copa Libertadores, pero no alcanza para salir del mal momento del equipo, que está a la espera de que asuma el técnico uruguayo Pablo Repetto, y tratar de salir de la crisis de resultados.



‘Chipi Chipi’ estalló por las emociones encontradas al final del partido. Si bien sacó su arco en cero y el equipo no perdió, no es suficiente para un equipo grande. El arquero siente vergüenza deportiva y por eso se desahogó con llanto, en un gesto de impotencia.



“Esto es para mi familia, sin ella no estaría acá, esto es para toda la gente que nos apoya. Hemos pasado acá momentos difíciles, que normalmente en un equipo grande como este, no se pasan. Las lágrimas son ahora porque las cosas no han salido como queremos, por esa impotencia. Pedir disculpas a esa hinchada que nos apoya. Hay que seguir, es un punto valioso”, fueron las crudas palabras de Castillo en charla con ‘Win Sports’.



“Aquí estamos todos (juntos), no es para señalar a nadie. Nos equivocamos, somos seres humanos. Queremos hacer las cosas bien, sabemos que estamos en un grande y queremos darlo todo. Siempre va a haber apoyo entre nosotros, así a veces las cosas no nos salgan, pero hay que ser resiliente y tener fe de que esto va a cambiar”, añadió el portero verdolaga.



Finalmente, ‘Chipi Chipi’ aseguró: “A partir de hoy tengo mucha fe de que las cosas van a cambiar, tenemos que empezar a sumar de a tres (puntos) y poco a poco tratar de meternos a los ocho (mejores de la tabla de Liga). No nos vamos conformes, porque vinimos a ganar, pero era importante no perder”.