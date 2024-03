Poco común: racha negativa de los gigantes del FPC sigue creciendo

La primera división del fútbol colombiano llegó a su fecha 10 y con la mayoría de juegos disputados, preocupa la actualidad de algunos equipos, especialmente de los llamados grandes, pues hay cuatro que están por fuera y con una crisis que ya preocupa.

La actualidad de Millonarios, Medellín, Atlético Nacional y América son los casos más delicados, aunque también la situación del campeón Junior empieza a ser alarmante, pues también acumula una serie de partidos sin ganar.



Sin embargo, la lupa está más centrada en Nacional y América, pues son los que llevan unas rachas más largas sin sumar de a tres puntos. En el caso del verdolaga llegó a cinco juegos sin ganar, pero si se le añade los dos de Libertadores, son siete en los que no ha podido obtener la victoria.



Por el lado del América, los dirigidos por César Farías intentan jugar bien, pero no se les ha dado los resultados y encadenan seis partidos sin obtener una victoria. De hecho, su último partido ganado fue el pasado 3 de febrero ante Patriotas, exactamente hace un mes.



Millonarios es otro de los equipos que más preocupa, pues es de los equipos más regulares, pero están pasando por un momento complejo debido a lesiones y los resultados no los acompañan. Hace cuatro partidos no ganan, pero por ahora, la situación se puede manejar debido al apoyo de la hinchada y directivas.



Un panorama similar está viviendo el Junior, vigente campeón de Colombia, pues acumula cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, aunque sus dos últimos juegos han sido empates y con la nómina que tienen podrían revertir ese momento.



Así va la racha negativa de estos grandes equipos en Liga:



Atlético Nacional – tres derrotas y dos empates consecutivos

América – tres derrotas y tres empates consecutivos

Junior – tres derrotas y dos empates consecutivos

Millonarios – cuatro derrotas consecutivas