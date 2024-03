Junior y Nacional siguen sin ganar en Liga: empate poco favorable

Junior y Atlético Nacional llegaban necesitados de una victoria urgente en esta fecha 10 de Liga BetPlay 2024, pues ambos equipos entraron en un bache de resultados negativos, así que este juego era crucial para que lograran sumar de a tres.

Al final, por más que intentaron ganar, el partido acabó empatado a cero goles y fue un punto que poco les sirve a ambos, aunque en el caso de Nacional es más complejo, debido a que viene de anunciar al nuevo cuerpo técnico.



Pese al empate, el que más intentó marcar fue el local Junior, que motivado ante su afición pudo anotar el primero, pero no lograron marcar con Luis González y Carlos Bacca en esos primeros minutos.



Sin embargo, Junior padeció la lesión de ‘Cariaco’ y fue un golpe duro, aunque Roberto Hinojosa, su reemplazo, ingresó bien al campo de juego, logrando generar ocasiones de peligro.



Nacional también tuvo sus chances y pudo aproximarse por intermedio de Pablo Ceppelini y Robert Mejía, pero no consiguieron concretar.



En el segundo tiempo ambos equipos continuaron en un partido de ida y vuelta, en el que siempre buscaron el arco rival, aunque fue Junior el que pudo abrir el marcador, pero el VAR decidió anular un gol a Didier Moreno por fuera de lugar de Carlos Bacca.



Así mismo, Harlen Castillo fue figura en Nacional al sacar varios balones peligrosos que pudieron terminar en gol, siendo a Carlos Bacca, Homer Martínez y Gabriel Fuentes los que terminó sacando para salvar a su equipo.



Por infortunio del partido, Junior y Nacional sufrieron un juego cortado en el que el árbitro Duarte decidió sancionar a varios jugadores por faltas continuas, así que las oportunidades de gol no fueron tan claras.



Sobre los últimos diez minutos los técnicos hicieron cambios, pero en Junior fue donde más drásticos fueron, pues Arturo Reyes sacó a Hinojosa y Bacca, dos de los jugadores que estaban generando más peligro.



Luego de esos cambios, Junior perdió peso en la zona ofensiva, mientras que Nacional tuvo otro aire, pues manejó mejor el balón e intentó llegar de manera más continua.



Junior empezó a jugar con balones largos para poder arrimarse al arco de Nacional y así aprovechar la velocidad de Marco Pérez, pero no terminó siendo la fórmula para llegar al gol de la victoria.



Finalmente, el partido quedó igualado sin goles, siendo un resultado poco importante para ambos, pues Junior sumó 15 puntos, sigue en los ocho, pero preocupa que hace cuatro partidos no gana, mientras que Nacional llegó a nueve unidades y está en la posición 16.