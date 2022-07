Dimayor se dio un festín: sanciones por montón a Millos, América y más

Todo listo para el inicio del segundo semestre de la Liga Betplay 2022. Este fin de semana se disputará la primera jornada del torneo que tiene a Atlético Nacional como vigente campeón.



En la previa del reinicio de labores, la Dimayor emitió un comunicado con información que le amargará la vida a unos cuantos equipos.

El ente rector del fútbol local hizo un “recorderis” de las sanciones que tienen pendientes equipos, jugadores y otros miembros. Allí destacan Millonarios, América, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.



Antes que nada aparecen todos aquellos que tienen sancionadas sus plazas. Al Sierra Nevada, estadio del Unión Magdalena, le restan cuatro fechas a la tribuna norte y oriental, mientras que una a la tribuna sur; la hinchada escarlata no podrá ingresar al Pascual Guerrero por una jornada más; DIM no tendrá su tribuna sur del Atanasio Girardot por tres jornadas y Millonarios se despedirá de todo occidental en El Campín por dos jornadas.



Respecto a los jugadores, Daniel Rodas de Patriotas se perderá dos partidos y con una fecha quedaron Miguel Nazarit (Cali), Didier Pino (América), Robert Mejía (Once Caldas), Juan Marcelín (Bucaramanga), Fredy Hinestroza (Junior), Washington Ortega (Equidad), Dorlan Pabón (Nacional), Carlos Esparragoza y Daniel Giraldo (Junior), Daniel Cataño, José Moya y Rodrigo Ureña (Tolima).



Por último, José Fernando Salazar, dueño de Águilas Doradas, y Johan Fano, delegado deportivo, tienen cuatro y una fecha de sanción respectivamente, así como Óscar Cortés, delegado deportivo de Millos, debe cumplir con ocho fechas.