Néstor Lorenzo no quiere repetir el 'pecado' de José Pékerman

El nombramiento de Néstor Lorenzo, como entrenador de la Selección Colombia, generó todo tipo de repercusiones. Su pasado lo remite, inmediatamente, a lo que fue su papel en la era de José Pékerman, cuando fue el asistente de su compatriota.



Momento de escribir una nueva historia, para el argentino que asumirá, en propiedad y del todo, su cargo como nuevo estratega de la tricolor, tras terminar su papel en el Melgar de Perú, donde salió campeón.



El argentino habló con el programa Balón Dividido, de ESPN, acerca de los retos que vendrán para él y para la tricolor, de cara al gran objetivo que será el Mundial del 2026.



¿Cuándo se empezó a consolidar su llegada a Selección Colombia?#BalónDividido Así fue como Néstor Lorenzo concreto su llegada a la dirección técnica de Colombia. #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/U2jvSWswNX — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) July 5, 2022

Reto de la Selección y de culminar su labor en Perú: por un lado, el desafío es cumplir con la gente de Melgar, terminar de la mejor manera, enfocarse en el día a día. La Selección requiere una programación a corto, mediano y largo plazo. Ya tengo un cronograma de trabajo para los tiempos y demás. Nos ayudó que el grupo de nosotros con Melgar, nos conocen, nuestra forma de trabajar, de pensar, están identificados con la idea. Eso ayuda mucho a que las cosas fluyan.



Corrí un riesgo, en seguir en Melgar, siendo nominado en Colombia. El contrato fue ofrecido a mediados de julio, quise terminar acá de la mejor manera. Cuando me anunciaron, iempre hay muchos candidatos, con aspiraciones. Seguramente había otros grandes técnicos en carpeta. Había una situación rara acá, con tres fechas detenido el campeonato en Perú, ahí se empezó a gestar todo.



Reconocimiento de los líderes de la Selección: tomo esas palabras bien. Con los muchachos tuvimos cerca de siete años de convivencia, uno conoce a la gente. Es importante ir más allá de lo futbolístico. Ellos valoran lo que hicimos con José, en aquel momento de gloria, yo fui parte de ese proceso. Ahora tendré que hacerme cargo de otro proceso, que quiero que sea tanto y más exitoso que el otro.



Elección de jugadores y nómina: la decisión de las convocatorias, considero que hay un legado que deben ir dejando a los más jóvenes, para que la transición y recambio sea lo más sólido posible. Necesitamos jugar, estar juntos, compartir, eso es fundamental para armar jun grupo fuerte y con objetivos, estoy conforme con los amistosos que se hicieron. Aprovechar las fechas FIFA, no quedan más. Hay que analizar cuales jugadores están disponibles.



Microciclos sí o no: estamos investigando, los calendarios e intentarlo. Nos gustaría trabajar con los jugadores locales, para que conozcan la forma de trabajar y pensar. En cada convocatoria esos jugadores pueden ser importantes, en menor o mayor cantidad. Es bueno conocerlos y tenerlos de nuestro lado.



Papel de Luis Díaz y el mensaje a la afición de Colombia: está pasando un gran momento, es un jugador que está identificado plenamente con la Selección. Trabajaremos con humildad e ilusión, para llevar a lo más alto a Colombia, del espectro del fútbol mundial.