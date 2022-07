Con el título peruano no basta: Néstor Lorenzo habló de sus retos

Néstor Lorenzo tiene las horas contadas en el Melgar de Arequipa tras sellar su vinculación con la Selección Colombia una vez termine el rentado peruano y los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana en donde deberán enfrentar al Deportivo Cali en su casa. Un empate sin goles en Palmaseca dejó la llave abierta.

Alzando el campeonato de Perú, la ambición de Néstor Lorenzo no acaba todavía. Sueña con sobrepasar la serie abierta ante el Deportivo Cali el miércoles 6 de julio. Sin embargo, esa no es la única ilusión que el argentino tiene. Próximamente tomará las riendas de la Selección Colombia, y es con el país con el que quiere ver resultados importantes para pensar en clasificar a un Mundial que tendrá como objetivo el año 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Un empate sin goles ante Alianza Atlético dejó al Melgar de Arequipa campeón, y el primer título de Néstor Lorenzo en su trayectoria como director técnico. Lorenzo acompañó como asistente técnico a José Néstor Pékerman en varios clubes y entre ellos, en la Selección Colombia que ahora le dará la oportunidad como estratega en posesión.

Melgar quedó campeón sumando 41 unidades, una más que su perseguidor, Sport Huancayo. Tras la obtención de su primer título, Néstor Lorenzo habló con Gol Perú, ‘estoy feliz y orgulloso por el grupo que dejamos. Ahora me toca un reto difícil, pero quiero que las cosas me salgan igual que aquí’. Tendrá como misión levantar a la Selección Colombia y clasificarlos al Mundial de 2026.

También habló en ESPN, ‘la sensación es de un sueño cumplido. Le dijimos a los jugadores que lograríamos cosas grandes y se consiguió. Fue un partido muy disputado, accidentado y difícil, pero gracias a Dios se pudo coronar una campaña muy buena en rendimiento y resultado’.

Néstor Lorenzo tuvo su primera aventura en los banquillos en posesión con el Melgar de Arequipa. Agregó, ‘este es mi primer equipo, al año y unos meses de hacerme entrenador principal, este título es uy importante, sobre todo por lo que representó para el grupo y para Arequipa’.

Por último, concluyó diciendo, ‘quiero esperar a hacerme cargo para hablar con los jugadores, la Federación me pidió llegar a mitad de julio. Por supuesto he planificado, pero todavía no he conversado con nadie’. Con el título conseguido, en Colombia se espera mucho de Néstor Lorenzo como líder y guía de ese cambio generacional que tendrá el combinado nacional.