Willington Ortíz no quedó contento con Lorenzo: quería DT colombiano

A propósito de la llegada de Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia, un histórico de la tricolor se refirió a su llegada para iniciar proceso pensando en el Mundial de 2026. Willington Ortíz dejó claro que no era el técnico que esperaba y entregó el nombre de Hernán Torres, entrenador del Deportes Tolima, quien era su candidato para reemplazar a Reinaldo Rueda.

"No me gustó la escogencia de Néstor Lorenzo, me gustaba Hernán Torres como técnico de la selección Colombia (...) Torres tenía todas las condiciones porque ha sido campeón con Tolima, Millonarios, América y también le fue bien con Medellín. Además, fue campeón en Perú y tiene todas las condiciones y le está yendo muy bien”, dijo Ortíz en charla con Win Sports.



Por otro lado, 'Willy' se refirió al presente de James Rodríguez y Luis Díaz. Del '10' dijo que "nos sentimos tristes porque él, teniendo todas las condiciones, no se prepara bien, se pone a hacer otras cosas. Aún nos puede divertir con su fútbol y le puede dar más a la selección”. Pese a esto, dijo que James hoy en día no merece un llamado a la selección.



"Hace lo mejor posible en el exterior. Juega como si jugara aquí en Colombia. Le deseamos mucha suerte y que no se vaya a lastimar porque lo queremos en ese nivel para la selección Colombia y que nos clasifique al Mundial”, dijo Ortíz sobre 'Lucho'.