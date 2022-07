Guillermo Burdisso fue claro: lo que buscará el Cali contra Melgar

Deportivo Cali ya se encuentra en Arequipa para disputar el juego de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022 contra Melgar de Perú, en la serie que empatan sin goles tras el partido en Palmaseca.



Uno de los jugadores que habló previo a este juego fue el defensor central Guillermo Burdisso.

“Estamos pensando solamente en nosotros, en mejorar lo que se hizo en el partido pasado, corrigiendo errores y teniendo una idea clara de lo que queremos. Ya vimos lo que ellos son capaces de hacer, seguramente el campeonato de este fin de semana les dé más confianza aún, pero ahora nosotros enfocados en nuestro trabajo, equipo y las individualidades que tenemos que son muy buenas”.



Habló de la ausencia de gol del equipo: “la idea es ser fuerte en defensa como equipo, hacer un buen trabajo, cerrar líneas de pase, generar opciones para los delanteros, juego, más funcionamiento como equipo, agregar más ideas con el técnico nuevo, entonces creemos que no es solamente es buscar el 0 en nuestro arco sino también convertir goles”.



Detalló cómo manejar en encuentro: “es fundamental mantener el 0 en el arco, porque de hacer un gol te pone en ventaja, hace que el rival salga a buscarte y así encontrar más espacios en su campo, pero también sabemos que es un partido de 90 minutos, tenemos que estar tranquilos; el gol se puede convertir al principio o al final, entonces en ese sentido el arco en 0 es fundamental en todo el partido”.



Contó las sensaciones de su nuevo acompañante en la defensa, Germán Mera: “con Germán me sentí muy bien, es un gran chico y una muy buena persona, pero sobre todo es un buen jugador con experiencia, también muy dotado y alguien quien ya ha ganado aquí en Cali, eso es muy importante para el grupo”.



Fue interrogado sobre el déficit de victorias que han tenido en el año: “seguro, es algo que nos propusimos porque no sucedió en el semestre pasado, nos costó, entonces tenemos que arrancar con victorias, resultados positivos, sería todo más fácil para mejorar, que todo funcione y que todo fluya. Pero también sabemos que eso va acompañado de un funcionamiento, los resultados no vienen solos, buscamos mejorar día a día para que lleguen los resultados”.



Para finalizar, analizó el trabajo del entrenador encargado Ítalo Cervino: “ha hecho cosas diferentes, tiene sus ideas, es el indicado para este partido. Estamos completamente convencidos de su trabajo e idea, y los respaldamos al 100%. No llegamos de la mejor forma y ritmo, que podríamos haber llegado, quizás faltaron amistosos, pero las excusas no sirven de nada, tenemos que dejarlo atrás y nos tocó esta situación, ahora arrancar y pensar solamente en ganar”.





Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15