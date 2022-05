Bucaramanga hizo el milagro: ¡goleada y clasificación a las finales!

El milagro de la jornada llegó por cuenta del Atlético Bucaramanga. El cuadro leopardo necesitaba golear para acceder a los cuadrangulares y lo hizo: victoria 0-3 en casa del Deportivo Pereira con un Dayro Moreno pletórico.

Primer tiempo igualado entres dos equipos con realidades distintas. Mientras el matecaña necesitaba sumar para sacar diferencia en el descenso, el equipo bumangués llegaba con posibilidades de clasificar a las finales.



La visita necesitaba no solo ganar por una buena diferencia de gol sino también esperar que sus demás contrincantes pincharan. Con el estrés evidente, los primeros minutos fueron complicados. Pereira tuvo muchas oportunidades en los primeros 25', pero erró.



Al 34' se complicó aún más la historia para el Bucaramanga, luego de que se lesionara Ronaldo Tavera por una fuerte entrada de Andrés Correa. Michel Acosta tuvo que suplirlo.



Ocho minutos después de lo anterior, la ilusión tocó las puertas del leopardo. Sherman Cárdenas mandó un centro preciso al área y Dayro, de cabeza abrió la cuenta. Así terminó la primera parte.

El complemento fue todo de los visitantes. Las oportunidades de gol fueron en aumento y el gol no tardó. Fue la misma fórmula. Centro de costado de Sherman y remate de cabeza, esta vez de Acosta, para el 2-0 parcial. Faltaba uno, teniendo en cuenta que Millos vencía por la mínima a Alianza Petrolera.



Y al 88', cuando las embestidas iban y venían, Dayro se convirtió en el salvador de la noche. Sherman vio al goleador en soledad por sector derecho, se la dio a los pies y este con un remate cruzado selló el 0-3 final y la clasificación.



Bucaramanga se quedó con la octava casilla, gracias a sus 29 puntos y +2 en diferencia de gol. Aunque Alianza tenía los mismos números, la balanza se inclinó en favor de los dirigidos por el 'Piripi' Osma gracias a los goles anotados en el campeonato (27 vs 22).