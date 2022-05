Medellín se encarriló en la Liga: victoria 1-0 sobre Pasto

Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 al Deportivo Pasto, por la fecha 20 en la Liga I-2022. El conjunto antioqueño marcó diferencia en el marcador a través de Luciano Pons, quien llegó a 10 goles en la tabla de artilleros, de esta manera, el poderoso finalizó la fase todos contra todos en el cuarto lugar con 34 puntos.

Durante un minuto, los jugadores del DIM protestaron a raíz de lo ocurrido en el partido que no llegó a disputarse en Montería contra Jaguares y por el calendario saturado de partidos en el tramo final del campeonato. Se reanudó el partido y Medellin generó tres ocasiones explotando el juego aéreo, probando al arquero Ederson Cabezas.



El conjunto rojo de Antioquia no cesaba de atacar por las bandas, buscando abrir el marcador, frente a un equipo pastuso que jugaba solo por cumplir el calendario.



Al minuto 30, Adrián Arregui de media distancia, por poco abría el marcador para el local. Pero con su remate, la pelota pasó cerca del arco norte. Al 38, Bryan Castrillón volvía a inquietar el pórtico rival, pero la pelota se fue desviada. El primer tiempo concluyó con dominio del local, pero sin contundencia.



En la etapa complementaria, ingresó en el Medellín, Felipe Pardo en lugar de Bryan Castrillón. Al minuto 12, Adrián Arregui tuvo el gol, pero su remate de pierna izquierda se fue desviado.



Al 17, una jugada colectiva derivó en el gol de Independiente Medellín, por intermedio de Luciano Pons, el argentino llegó a 10 goles con la camiseta poderosa, alcanzando a Luis Carlos Ruiz en lo más alto de la tabla de goleadores en la Liga I-2022.



El local refrescó la nómina, mientras seguía atacando al equipo nariñense. Al minuto 33, Juan David Mosquera tuvo el segundo gol, tras un pase de Felipe Pardo y desde el sector derecho, el jugador del DIM no fue eficaz en su remate con pierna derecha.



Los últimos minutos fueron para el equipo visitante, quienes intentaron mediante lanzamientos de pelota quieta y juego aéreo. Medellín empleaba el contraataque, sin profundidad. Al final del juego, Medellín obtuvo un nuevo triunfo como local, sigue siendo el estadio Atanasio Girardot su fortín y se ubicó en el cuarto lugar de la tabla de posiciones. Por parte del Pasto, compitió por momentos, pero no le alcanzó.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8