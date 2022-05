O. Caldas y Santa Fe se eliminaron solos: el empate los perjudicó

Duelo de vencer o morir en Palogrande, tanto Once Caldas como Santa Fe, tenían claro que un empate o derrota, los dejaría a los dos por fuera de la fiesta de los ocho clasificados. Los locales intentaron desde el vamos, pensando tan solo en el triunfo. Empate que los perjudicó, pues ambos tuvieron todo, hasta los resultados ajenos para avanzar de fase.



La respuesta de los cardenales fue tibia, apenas con algunos acercamientos para lograr hacer contrapeso ante la embestida del Caldas, que encontró en Del Valle y García las herramientas necesarias para desequilibrar. El primer aviso fue un tanto anulado a Mender, con la intervención del VAR, al minuto 20, por una mano en la acción que bajó la pelota.



La ley del ex se cumpliría en Manizales, con un tanto de Fainer Torijano, en una pelota quieta, llegando para derrotar a Leandro Castellanos, al minuto 32.



El inicio del complemento, para los cardenales, fue distinto. De entrada, les anularon un gol por fuera de lugar de Carlos Sánchez. Seguido a esto, Neyder Moreno envió un balón al palo, empezando a avisar en el arco caldense.



Los rojos volvieron a avisar. Otro gol anulado al minuto 60 para Santa Fe, remate de Moreno, que pegó en Mier. Pese al llamado del VAR, no hubo mayor cambio en la decisión, pese a la polémica y reclamo de los jugadores visitantes.



El premio a la visita llegó, sobre el minuto 71. Tiro libre cobrado por Gómez, para que Wilson Morelo llegara a empujar la pelota, dándole vida a los rojos, que, en ese momento, soñaban aún con la clasificación.



¿Y por qué no intentarlo? Los rojos empezaron a empujar y encontraron el segundo gol rápidamente. Centro de Estupiñán, para que Wilson Morelo mandara a guardar la esférica y se metieran, de momento, a los cuadrangulares.



Pero la alegría duró poco, mal manejo de los cardenales en el marcador. Juan David Pérez emparejó todo, en un mano a mano contra Castellanos, para apagar la ilusión cardenal de momento y dejando todo para el remate al rojo vivo.



Fue más empuje que fútbol. El empate dejó a los dos eliminados, ya pensando en lo que será el segundo semestre.